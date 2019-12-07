İhracat 11 ayda Bağımsız Devletler Topluluğu'na arttı Avrupa'ya azaldı

Türk firmaların yılın 11 ayında yıllık bazda ihracatlarını en fazla artırdığı bölge Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) olurken, ihracatta en yüksek azalış ise Avrupa bölgesinde gerçekleşti.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye 2019'un ocak-kasım döneminde yıllık bazda ihracatını 2 milyar 877 milyon 66 bin dolarla yaklaşık yüzde 1,8 artırarak toplam 165 milyar 67 milyon 39 bin liralık dış satıma imza attı.

Türkiye yılın 11 ayında Afrika, Avrupa, BDT, Diğer Amerika, Diğer Asya, Diğer Avrupa, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi, Okyanusya, Orta Doğu, Serbest Bölgeler ve Uzak Doğu bölgelerine ihracat gerçekleştirdi.

Bu dönemde Türk şirketler en fazla Avrupa'ya ihracat yaptı. Avrupa'ya ocak-kasım döneminde toplam 75 milyar 826 milyon 874 bin dolarlık dış satım yaptı.

Türkiye'nin en fazla dış satım gerçekleştirdiği diğer bölgeler 23 milyar 643 milyon 129 bin dolarla Orta Doğu, 14 milyar 22 milyon 571 bin dolarla Afrika, 11 milyar 622 milyon 397 bin dolarla BDT ve 8 milyar 586 milyon 325 bin dolarla Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi oldu.

Avrupa'ya ihracat yıllık bazda 14 sektörde düştü



Söz konusu dönemde Avrupa en fazla ihracat gerçekleştirilen bölge unvanını korurken, geçen yılın aynı dönemine göre bu bölgeye gerçekleştirilen ihracat 714,6 milyon dolarlık düşüşle yaklaşık yüzde 1 azaldı.

İhracatta değer bazında düşüş yaşanan bölgeler sıralamasında Avrupa'yı, 694,1 milyar dolarla Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi, 492,1 milyar dolarla Diğer Asya, 448,9 milyar dolarla Diğer Avrupa ve 71,6 milyar dolarla Okyanusya izledi.

Avrupa'ya yılın 11 ayında 27 sektörden ihracat gerçekleştirilirken dış satım yıllık bazda 14 sektörde düşüş kaydetti.

Avrupa'ya ihracatta en yüksek düşüş otomotiv endüstrisinde



Türkiye Avrupa'ya en çok otomotiv endüstrisi sektöründen ihracat yaparken, değer bazında en yüksek düşüş yaşanan sektör de otomotiv oldu. Otomotiv endüstrisinden bölgeye 21,5 milyar dolarlık ürün satılırken, geçen yılın aynı dönemine göre bu sektörde ihracat 1,2 milyar dolar azaldı.

Söz konusu dönemde bölgeye ihracattaki düşüşte ön plana çıkan bir diğer sektör ise çelik oldu. Bu sektörde yılın ilk on bir ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1,1 milyar dolarlık düşüş yaşandı ve ihracat 4,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.Otomotiv endüstrisi dışında Avrupa'ya en çok ihracat gerçekleştirilen sektörler 11,3 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 7,8 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 6 milyar dolarla elektrik elektronik ve 4,8 milyar dolarla çelik şeklinde sıralandı.

Bu bölgeye dış satımda 2019'un ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla yükseliş kaydeden sektör ise 1,7 milyar dolarlık artışla 7,8 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü oldu.

BDT'ye dış satım yüzde 16 arttı



Yılın ocak-kasım döneminde yıllık bazda ihracatta değer bazında ve yüzdelik bazda en fazla artışın yaşandığı bölge ise BDT oldu. Bu bölgeye ihracat geçen yılın aynı döneminde 10 milyar 16 milyon 250 bin dolar seviyesindeyken bu yıl 1 milyar 606 milyon 147 bin dolar arttı. Böylece, bölgeye dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 yükseldi.

Söz konusu dönemde Türk şirketlerin yıllık bazda ihracatını değer olarak en fazla artırdığı ülke olan BDT'yi, 1,5 milyar dolarlık artışla yüzde 7'lik yükseliş kaydedilen Orta Doğu, 1,2 milyar dolarlık artışla yüzde 9 büyüme gerçekleştirilen Afrika izledi. Bu dönemde ihracatta Diğer Amerika bölgesinde 116,5 milyon dolarlık, Uzak Doğu bölgesinde de 17,3 milyon dolarlık yükseliş kaydedildi.

BDT'ye yılın 11 ayında 27 sektörden ihracat gerçekleştirilirken dış satım yıllık bazda 21 sektörde artış kaydetti.

Bölgedeki ihracat artışında başı kimyevi maddeler ve mamulleri çekti



Bölgeye ihracatı en fazla artan ve en çok ihracat gerçekleştirilen sektör, 367,3 milyon dolarlık yükselişle 1,9 milyar dolarlık dış satıma imza atılan kimyevi maddeler ve mamulleri oldu. Ayrıca, Türk firmalar bu bölgeye 1,1 milyar dolarlık makine ve aksamları, 1 milyar dolarlık otomotiv endüstrisi, 883 milyon dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ve 866 milyon dolarlık tekstil ve ham maddeleri ihracatı yaptı.

BDT bölgesinde ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatı yüzdelik bazda en fazla artan sektörler ise yüzde 175 ile savunma ve havacılık sanayi, yüzde 42,2 ile gemi ve yat, yüzde 41,3 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 38,1 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller ve yüzde 36,7 ile çelik sektörleri oldu.

(AA)