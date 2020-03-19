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19 Mart 2020 Perşembe 15:16:58 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 15:19:48

Ifo: Alman ekonomisi bu yıl yüzde 6 daralabilir

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, Alman ekonomisinin bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kriziyle mücadele ederken yüzde 6’ya kadar küçülebileceğini bildirdi.

Fuest, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs sonrası Alman ekonomisinin büyümesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fuest, Alman ekonomisinin bu yıl Kovid-19 kriziyle mücadele ederken yüzde 6’ya kadar küçülebileceğini belirtti.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, "Olayların ilerleyişi büyük ölçüde salgının nasıl gelişme göstereceğine bağlı olduğunu belirterek, "Resesyonun ne kadar derin olacağına ilişkin tahminler şu anda son derece yüksek bir belirsizliğe sahip. Bu nedenle farklı senaryoları dikkate almak gerekir. İfo'nun sanayi üretiminde sadece küçük düşüşleri hesaba kattığı bir senaryoya göre, Alman ekonomisi 2020’de yüzde 1,5 daralabilir. Üretimde daha fazla kesintiyi hesaba katan ikinci senaryoda, ekonomi yüzde 6 daralabilir. “değerlendirmesinde bulundu.

Fuest, Ifo’nun aralık ayında yaptığı son tahmininde Alman ekonomisininde bu yıl için yüzde 1,1 büyüme beklediğini hatırlatarak, “Hem belirsizlik hem de aşağı yönlü riskler çok yüksek. Kimse virüsten dolayı iptal ve kapanışların ekonomik etkisini tam olarak bilmiyor.” ifadesini kullandı.

 

- Avro Bölgesi yakında tehdit altında olabilir

Politika yapıcıların ekonomik hareketlerin kısıtlanmasından kaynaklanan zararı sınırlamak için büyük ve hedefli önlemler almasının önemli olduğunun altını çizen Fuest, KOBİ ve serbest meslek sahipleri için tüm vergi ödemeleri birkaç ay süreyle askıya alınmalıdır. Gelirini kaybeden çalışanlara ve serbest meslek sahiplerine ek destek verilmesi için acil bir ihtiyaç var." dedi. 

Fuest, likidite sağlanmasının ve devlet garantilerinin şirketlerde iflas dalgasının önüne geçebileceğine işaret ederek, iflas kurallarının geçici olarak gevşetilmesi gerektiğini belirtti. 

Bankaların özkaynaklarını kaybetmesinin krizi şiddetlendirebileceğine vurgu yapan Fuest, Avro Bölgesi kamu maliyesinin çok yüksek borçlu ülkelerden dolayı yakında tehdit altında olabileceği konusunda uyardı.

AA

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