  • Bist 100
    113396
  • Dolar
    5,9779
  • Euro
    6,6601
  • Altın
    297,5180
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fransa'da şok anlar! Polis saldırganı vurdu Fransa'da şok anlar! Polis saldırganı vurdu
Süper Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı Süper Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı
Irak'taki milis gücü Haşdi Şabi, Kasım Süleymani istihbaratını Iraklı tarafların sızdırdığını iddia etti Irak'taki milis gücü Haşdi Şabi, Kasım Süleymani istihbaratını Iraklı tarafların sızdırdığını iddia etti
Bakan Ziya Selçuk açıkladı! MEB'den mucit öğrenciler için özel bölüm Bakan Ziya Selçuk açıkladı! MEB'den mucit öğrenciler için özel bölüm
TSK'ya öğretmen ve mühendis sınıfı subay temini kılavuzu yayımlandı TSK'ya öğretmen ve mühendis sınıfı subay temini kılavuzu yayımlandı
TOGG'un hedefi Türkiye'nin küresel mobilite markası olmak TOGG'un hedefi Türkiye'nin küresel mobilite markası olmak
Merkez Bankası brüt rezervleri geçen hafta 2,969 milyar dolar arttı Merkez Bankası brüt rezervleri geçen hafta 2,969 milyar dolar arttı
2019'da en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti 2019'da en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti
TOGG'un hedefi Türkiye'nin küresel mobilite markası olmak TOGG'un hedefi Türkiye'nin küresel mobilite markası olmak
Türkiye: ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz Türkiye: ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz
OSD Yönetim Kurulu Başkanı Yenigün: 400 binden fazla hurda araç trafikten silindi OSD Yönetim Kurulu Başkanı Yenigün: 400 binden fazla hurda araç trafikten silindi
İFMİB 2020 ihracat hedefini 1 milyar dolara yükseltti İFMİB 2020 ihracat hedefini 1 milyar dolara yükseltti
Hatay'da 14 yaşındaki kıza taciz ettiğini öne sürdükleri bir gence beyzbol sopasıyla işkence ettiler Hatay'da 14 yaşındaki kıza taciz ettiğini öne sürdükleri bir gence beyzbol sopasıyla işkence ettiler
Kasım Süleymani suikastı sonrası Trump'tan açıklama: İran hiçbir savaşı kazanmadı, ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi Kasım Süleymani suikastı sonrası Trump'tan açıklama: İran hiçbir savaşı kazanmadı, ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi
Hatay'da 14 yaşındaki kıza taciz ettiğini öne sürdükleri bir gence beyzbol sopasıyla işkence ettiler Hatay'da 14 yaşındaki kıza taciz ettiğini öne sürdükleri bir gence beyzbol sopasıyla işkence ettiler
Burak İtalya'ya transfer görüşmesi için mi gitti? Burak İtalya'ya transfer görüşmesi için mi gitti?
ABD'den İran'a çağrı: Tansiyonu düşürmekten yanayız ABD'den İran'a çağrı: Tansiyonu düşürmekten yanayız
Adana'da 3 günlük evlerinin çatısı uçan aile yardım bekliyor Adana'da 3 günlük evlerinin çatısı uçan aile yardım bekliyor
Başkan Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarını ziyaret etti Başkan Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarını ziyaret etti
Bayern Münih Fenerbahçe'den 15 milyon Euro istedi Bayern Münih Fenerbahçe'den 15 milyon Euro istedi
Mardin'de sis ve gün batımı görsel şölen oluşturdu Mardin'de sis ve gün batımı görsel şölen oluşturdu
Oyunculuk eğitimi 'Sonsuz Oda' ile dijitale taşındı Oyunculuk eğitimi 'Sonsuz Oda' ile dijitale taşındı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya
Meteoroloji'den İstanbulluları korkutan uyarı! Yine geliyor... Meteoroloji'den İstanbulluları korkutan uyarı! Yine geliyor...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ocak 2020 Cuma 16:03:29 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 16:05:41

İFMİB 2020 ihracat hedefini 1 milyar dolara yükseltti

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Avrupa’dan sonra öncelikli hedef pazarlar arasında belirlediği Rusya Federasyonu’na yönelik tanıtım atağına geçti.

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) açıklamasına göre, aralık ayında Moskova’ya giderek incelemelerde bulunan İFMİB Heyeti, 2020 yılında Rusya’da Türk fındığını tanıtmak için çeşitli etkinlikler planlıyor.

İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören başkanlığında, yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Türkiye’nin Moskova Ticaret Müşavirleri Feridun Başer ve Alper Eriten eşliğinde Rus yetkililerle bir araya geldi. Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ı da makamında ziyaret eden heyet ayrıca perakende pazar araştırması yaptı.

Gören, Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) kapsamında gerçekleştirilecek projenin, Rusya’da Türk fındığının bilinirliğini yükseltmeyi ve ihracatın artırılmasını hedeflediğini belirterek, özellikle dünyadaki sağlıklı ürünlere yönelmeye paralel Türk fındık ve mamullerinde doğru pazarlama stratejisi ile kalite-sağlık-marka üçgeninde bir algı oluşturarak hedef pazarda tanınırlığının artırılmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Gören, "Türkiye’nin Rusya Federasyonu’na fındık ve mamulleri ihracatı son 12 aylık dönemde 20 milyon dolara ulaştı. Fındık ve mamulleri açısından önemli bir potansiyel barındıran Rusya pazarında 2020 yılında yapacağımız tanıtım çalışmaları ihracat artışını da beraberinde getirecektir." dedi.

"Üretimdeki artışı ihracata yansıtmaya çalışıyoruz" 

Gören, Türk fındığının 2019 yılında üretimini tekrar artırarak rakipleri ile arayı açtığını hatırlatarak, "2018 yılında 515 bin ton fındık üreterek dünya üretiminden yüzde 56 pay aldık. Geçtiğimiz yıllarda bu oran yüzde 80’lere ulaşıyordu. 2019 yılında uygulanan doğru politikalar, yaptığımız eğitimler ve zararlılarla mücadele çalışmaları meyvelerini verdi. Rakiplerimizde üretim düşerken, biz üretimimizi 776 bin tona dünyadaki payımızı da yüzde 69’a çıkarmayı başardık. Halen üretim ve ihracatta pazar lideriyiz. Üretimdeki son artış ile liderliğimizi pekiştirdik. Ülkemizin kazanımı için yeni pazar arama çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz." bilgilerini verdi.

Türkiye’nin en fazla fındık ihraç ettiği 10 ülkeden 9'unun Avrupa ülkesi olduğunu belirten Gören, "Almanya 370 milyon dolar ile ilk sırada yer alıyor. Onu 335 milyon dolar ile İtalya ve 115 milyon dolar ile Fransa takip ediyor. Son yıllarda yaptığımız tanıtım çalışmaları sonucunda ihracatımızın her geçen yıl arttığı Çin Halk Cumhuriyeti ise 60 milyon dolarlık ihracatla ilk 10 ülke arasında yerini aldı." yorumunu yaptı.

Bu yıl yapacakları tanıtım çalışmalarıyla Rusya’da da hızlı bir artış yakalamayı hedeflediklerini aktaran Gören, "İFMİB olarak 2019 yılını 700 milyon doların üzerinde bir ihracatla kapattık. Yönetim kurulumuzun aldığı bir kararla 2020 yılı ihracat hedefimizi de revize ettik. 2020’de hedefimiz ihracatımızı 1 milyar doların üzerine çıkarmak olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ