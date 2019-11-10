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10 Kasım 2019 Pazar 13:51:48 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 13:53:18

Hurdası bile para ediyor: 180 milyon dolar kazandırdı

Ömürlerini tamamlayan gemilerin hurdaları ekonomiye kazandırılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kontrolünde bu yılın ekim ayına kadar 110 hurda gemi geri dönüştürülerek, ekonomiye 180 milyon dolar katkı sağlandığı öğrenildi. Hurda gemiler ağırlıklı olarak başta Yunanistan, İngiltere, Norveç, İtalya ve Hollanda olmak üzere Libya, Suriye ve Rusya'dan geliyor.

Hurda gemiler Türkiye'de sadece İzmir'de yer alan tesiste dönüştürülüyor. Avrupa'dan ve dünyanın birçok yerinden gelen hurda gemiler başvuruların ardından sıkı takibe alınıyor.

Söküm işlemi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilmiş 22 işletme tarafından gerçekleştiriliyor.

Sökülmek üzere Türkiye'ye gelen gemilere öncelikle survey raporu ve görgü tutanağı hazırlanarak geminin içerisindeki yakıt, atık gibi maddelerin envanteri oluşturuluyor.

Notifikasyon (atığın yurt dışına ihracı için gereken izin belgesi) verilen gemilere İzmir'deki Aliağa Liman Başkanlığı tarafından söküm izni veriliyor ve gemilerin dönüşümü başlıyor.

Askeri gemilerin ya da Yunanistan bayraklı gemilerin notifikasyon işlemleri Bakanlık tarafından, ticari gemilerin işlemleri ise Bakanlığa bağlı il müdürlüğü tarafından yapılıyor.

Geçen yıl 158 hurda gemiden 602 ton çelik elde edildi

Bu kapsamda geçen yıl ülke genelinde 602 bin ton çelik ağırlığında 158 hurda geminin geri dönüşümü tamamlandı. Dönüşümü sağlanan 158 hurda geminin ekonomik değerinin 200 milyon dolar civarında olduğu öğrenildi.

8 ülkeden geliyor

Tesislere gelen hurda gemiler ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden başta Yunanistan, İngiltere, Norveç, İtalya ve Hollanda olmak üzere Libya, Suriye ve Rusya'dan geliyor.

(AA)

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