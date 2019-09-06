Hurda kağıt dönüşüme yetmiyor

Türkiye’de kağıt sanayiinin hurda kağıtta hammadde ihtiyacı yıllık 4 milyon ton seviyesinde. Ama yurtiçinde toplanan hurda kağıt miktarı 3.3 milyon ton düzeyinde. 700 bin ton eksik olduğunu söyleyen Atık Kâğıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği (AGED) Başkanı Mustafa Saral, “Sanayicimiz ihtiyaç duyduğu hammaddeyi ithalatla karşılamak zorunda” dedi.

İthalat ihtiyacı doğuyor

Hurda kağıdı dönüştürerek katma değer yaratan kağıt sanayiinin hammadde akışının bugünlerde tartışma konusu olduğunu hatırlatan Saral, “Hurda kağıt ithalatına sınırlama getirilmesi konuşuluyor. Böyle bir önerinin hayata geçirilmesi halinde 10 milyar dolar aktif büyüklüğe sahip ve katma değer üreten kağıt sanayiinde çarklar durma noktasına gelebilir” diye konuştu.

1 milyon kişiye istihdam

Türkiye’nin kağıt sektöründe dünyanın öncü ülkelerinden olduğunu belirten Saral, şunları kaydetti: “Yurtiçinden ve yurtdışından hurda kağıdı hammadde olarak değerlendirip üretim yapıyoruz. Türkiye’de birçok sektör küçülürken biz yüzde 7 büyüdük. Bir milyon kişiye istihdam sağlıyor ve yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyoruz. Sektör büyüdükçe hammadde ihtiyacı da artıyor. Hammadde ihtiyacını ithalat yapmadan karşılamak için yerinde dönüşümün yaygınlaştırılması gerekiyor. Bunun içinde hurda kağıdın evde, işyerinde, sokakta çöpe karışmadan ayrı toplanması büyük önem taşıyor. Ayrıca geri dönüşümde teşvikler artırılırsa, bu konuda herkes daha duyarlı hale gelir.”

‘Sokak toplayıcılarının katkısı büyük’

AGED Genel Sekreteri Osman Kaytan da, sokak toplayıcılarının geri dönüşüm ekosistemine hizmet ettiğini belirterek, bu toplayıcılardan fiş veya fatura alamadıkları için doğrudan alım yapamadıklarını söyledi. Sokak toplayıcılarının emeğinin karşılığını alabilmesi için fabrikalara doğrudan satış yapabilmesi gerektiğini anlatan Kaytan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla bu konu hakkında görüşmeler yaptıklarını söyledi. Kaytan şöyle konuştu: “Biz sokak kağıt toplayıcılarının yasal bir zemine kavuşmasını, meslek erbabı olarak kamu tarafından tanımlanmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.