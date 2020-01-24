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24 Ocak 2020 Cuma 10:09:33 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 10:14:35

Hükümetten yeni müjde! Evi olmayan dar gelirli kalmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği proje hayata geçiyor. Dar gelirlinin yüzünü güldürecek hamle ile düşük maliyetle vatandaşın konut sahibi olunabilmesi için Yapı Tasarruf Sandığı modeli hayata geçecek. Buna göre açılacak tasarruf hesabına devlet katkı verecek. Gerekirse ucuz kredi sağlanacak. İşte haberin ayrıntıları...

Hükümetin dar gelirliler için başlattığı ucuz konut kampanyasına yoğun talep gelirken, ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir sistem daha hayata geçiyor. Emlak Katılım Bankası bünyesinde düşük maliyetle konut edinilmesini teşvik edecek Yapı Tasarruf Sandığı modelinde çalışmaların sonuna gelindi. Haziran 2021'de devreye girecek yeni sistemle vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak. Bu sistemle ev almak isteyenler Emlak Katılım Bankası'nda tasarruf sözleşmesi imzalayarak, hesap açacak. Sözleşmede belirlenen tutarda her ay bu hesaba para yatıracak. Bu tutarın üzerine devlet Bireysel Emeklilik Sistemi, çeyiz hesabında olduğu gibi katkı verecek.

2021'DE DEVREDE

Ev alacaklara destek amacıyla yaşama geçirilen konut hesabında ilk ödemeler yapılırken, Yapı Tasarruf Sandığı ile tasarruflar daha artacak. Avrupa ülkelerinde çok yaygın ve başarıyla uygulanan Yapı Tasarruf Sandığı sistemine yönelik çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Çalışmanın Haziran 2021'de tamamlanması hedefleniyor. Ev almak isteyen vatandaş her ay düzenli şekilde belirlenen miktarda para biriktirecek, bunun üzerine devlet katkısı da eklenecek. Biriken parayla satın alınacak evin fiyatı arasındaki fark kadar sandıktan düşük faizli kredi kullanma imkânı olacak. Hesaptaki ödeme belirli miktara ulaştığında kredi kullanma hakkı doğacak. Asgari tasarruf süresinin 4-5 yıl olması öngörülüyor. İsteyen 10 yıldan fazla olan vadeyi de seçebilecek. Yapılan tasarrufa karşılık piyasa koşullarından bağımsız, düşük faizli kredi kullanılacak.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KULLANILABİLECEK

Vatandaş sandıktan kredi çekerek istediği evi piyasadan çok daha düşük maliyetle alabilecek. Yeni modelle yapı tasarruf sandığıyla birlikte kişinin para biriktirdiği bankadan satın alacağı evin farkı kadar çok düşük faizli kredi kullanma imkânı sunulacak. Birikim öncesi belirlenen sabit faiz oranı üzerinden işlem yapılırken, faiz oranlarındaki değişimler geri ödemelere yansımayacak. Erken kapatma durumunda herhangi bir ceza ödenmeyecek. Bekleme süresinde değerleme katsayısına ulaşıldığında sözleşme tarihinde belirlenen oranlar üzerinden ev almak için kredi kullanabilecek.

17'NCİ YÜZYILDAN BU YANA UYGULANIYOR

Sandık modeli, Almanya'da 17'inci yüzyıldan bu yana uygulanıyor. Almanya'da yaklaşık 100 bin euro tutarındaki toplam tasarrufun yüzde 40'ının sandıkta biriktirilmesi zorunluluğu bulunuyor. Bu birikimi yapan 60 bin euro kredi alabiliyor. Burada tasarruf yapılacak sürenin en az 18 ay olması gerekirken, isteyenler 10 yıldan fazla vadeyi de seçebiliyor. Macaristan, Slovakya gibi bu sistemi uygulayan ülkelerde yüzde 30'a varan devlet katkısı sunuluyor.

(Sabah)

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