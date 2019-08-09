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09 Ağustos 2019 Cuma 11:13:02 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:10:59

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümet kamu işçilerine yeni zam teklifi yaptı. 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerdi. 2019 ikinci 6 ay zam teklifi yüzde 6 oldu. 2020 zam teklifi ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 3 oranında artış şeklinde oldu.

Hükümet kamu işçilerine yeni zam teklifi yaptı. 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerdi. 2019 ikinci 6 ay zam teklifi yüzde 6 oldu. 2020 zam teklifi ise Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3 oranında artış şeklinde oldu

MEMUR-SEN İLK YIL İÇİN YÜZDE 8+7 ZAM TALEP ETMİŞTİ

Pazarlık masasında Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

TÜRK-İŞ İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 15 ZAM İSTEMİŞTİ

Türk-İş Genel Başkanı Atalay zam beklentilerinin ve kendi tekliflerinin ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı olduğunu açıklamıştı.

PAZARLIK SÜRECİ 20 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

Zam görüşmeleri kapsamında üçüncü görüşme 15 Ağustos'ta, dördüncü toplantı ise 16 Ağustos'ta yapılacak. Pazarlık süreci, 20 Ağustos'ta sona erecek. Taraflar, bu tarihe kadar anlaşamazsa Hakem Kuruluna başvurulacak. Kurul, 5 gün içerisinde kararını verecek.

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