21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:16:41 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:19:16
Memur zammı belli oluyor! Son kararı Hakem Kurulu verecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Selçuk yaptığı açıklamada masada sonuca varılamadığını ve hakem kurulu sürecinin bugün itibari ile resmen başladığını söyledi. Bakan Selçuk 'Müzakerelerde uzlaşma çıkmadı, nihai kararı 3 gün içerisinde Hakem Kurulu verecek' dedi.
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