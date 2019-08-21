Memur zammı belli oluyor! Son kararı Hakem Kurulu verecek

Selçuk: "Memur ve memur emeklilerinin 4. dönem ve daha önceki toplu sözleşmelerde edindikleri kazanımlar aynen korunacak, hak kaybı yaşanmayacak"



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Memur ve memur emeklilerinin 4. dönem ve daha önceki toplu sözleşmelerde edindikleri kazanımlar aynen korunacak, hak kaybı yaşanmayacak. Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başlamış oldu." dedi.