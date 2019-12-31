Hükümet devlet borcu olan vatandaşların yükünü hafifletiyor

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, yeni yıl öncesi, vergiden prime, trafik cezasından harçlara kadar her alanda devlete borcu olan vatandaşın yükünü hafifleten, imalat sanayisine destek veren, muhtaç aileleri koruyan yeni adımlar attı. Cumhurbaşkanlığı Kararı ve tebliğlerle yaşama geçirilen doğrudan binlerce kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler şöyle:

GECİKME ZAMMINDA İNDİRİM

Devlete, belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza ve takiplerine ait masraf, vergi cezası, para cezası gibi asli kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı aşağı çekildi. Amme Alacaklarının Tahsiline İlişkin Yasa'da yapılan değişiklikle gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 1.6 oldu. Söz konusu oran yüzde 2 olarak uygulanıyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı da, yıllık yüzde 19 olarak uygulanan tecil faizi oranını dün itibarıyla yüzde 15'e indirdi.

KDV DESTEĞİ SÜRECEK

İmalat sanayisi inşaat yatırımlarındaki KDV'nin iadesine yönelik uygulama 2 yıl daha uzatıldı. İmalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 1 Ocak 2020-31 Aralık 2022'de gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları da aynı şekilde devam edecek. KDV ve bu desteğe ilişkin karar 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek. İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek muhtaç ailelere kömür yardımı yapılacak. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca muhtaçlık kriterine uygun olarak yardımdan faydalanabilecek aileler tespit edilecek.

VARLIK BARIŞI'NDA SÜRE UZATILDI

Yurtdışnda bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin süre 6 ay daha uzatıldı. Böylece 31 Aralık'ta sona erecek söz konusu süre, 30 Haziran 2020 olarak yeniden belirlendi. Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 1 oranında hesapladıkları vergiyi, vergi dairesine beyan edecek, aynı sürede ödeyecek. Bu varlıklar, yurtdışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan, kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2020'ye kadar kapatılmasında kullanılabilecek.