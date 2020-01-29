Huawei'den Türkiye'de yatırım kararlılığı

Huawei Türkiye Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Liang Dongbo, AA muhabirine, şirketin Türkiye'deki yatırımlarına ve gelecek planlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Huawei'nin Türkiye'de 17 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Dongbo, bu süreçte önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Dongbo, şirket tarafından oluşturulan Huawei mobil servisleri (HMS) ekosisteminin kendileri açısından son derece önemli olduğuna işaret ederek, "Huawei servis uygulamaları, Huawei üçüncü parti uygulamaları ve hizmetleriyle birlikte, 1 milyondan fazla kayıtlı geliştiriciyle dünya genelinde 570 milyon Huawei kullanıcısı için bir HMS ekosistemi oluşturuyor." dedi.

Türkiye için "merkez ülke" ve "bölge lideri" vurgusu



Hem dünyadaki hem de Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcıları için büyük fayda sağlayacağına inandıkları HMS ekosistemini büyütmek için büyük bir efor sarf ettiklerini vurgulayan Dongbo, "Bu ekosistemde Türkiye, mobil uygulamalar için önemli bir seçenek olan HMS'nin gelişimi için dünyanın merkez ülkelerinden biri olma özelliği taşıyor." diye konuştu.

Geliştiricileri, uygulamalarını HMS platformuyla yayınlamaya teşvik için, "Shining Star 2.0" ismiyle yürüttükleri program kapsamındaki yatırımlarını da 1 milyar dolara çıkardıkları bilgisini veren Dongbo, söz konusu büyüme kapsamındaki gelişimde Türkiye'nin bölgesinde lider konumda olduğunu dile getirdi.

Dongbo, finans, enerji, ulaşım, sağlık ve üretim gibi sektörlerinin yer aldığı birçok farklı alanda kamu kurumlarının da dahil olduğu hizmetlerin hayata geçirildiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Akıllı telefonlar, akıllı saatler, dizüstü bilgisayarlar ve birçok farklı ürünle son kullanıcıya ulaşıyoruz. Misyonumuz, tamamen bağlantılı ve akıllı bir dünya için, dijital yaşamın getirilerinden tüm kesimlerin faydalanmasını sağlamak. Türkiye de dahil olmak üzere, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde bu misyon doğrultusunda hareket ediyoruz."

"Yatırımlara devam" mesajı



Şirketin, Türkiye'de yüzde 90'ı Türk olmak üzere, bin 300 civarında çalışanı bulunduğunu aktaran Dongbo, inşa ettikleri ekosistemle dolaylı olarak 5 bin kişiye istihdam sağladıklarını bildirdi.

Dongbo, Huawei'nin Türkiye'deki Ar-Ge Merkezi ile de öne çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada 450'den fazla mühendis görev yapıyor. Merkezimiz, 5G ve yapay zeka teknolojiler özelinde teknolojik üretime odaklandı. Burada sadece lokal değil, farklı ülkelerdeki müşteriler ve paydaşlar için de yenilikçi ürünler ve hizmetler geliştiriliyor."

Türkiye'ye yönelik yatırımlara devam edecekleri mesajını veren Dongbo, "Faaliyete başladığımız ilk günden bugüne, küresel koşullar ne olursa olsun, Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ediyoruz." dedi.

(AA)