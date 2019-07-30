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30 Temmuz 2019 Salı 09:04:09 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 10:06:15

Hisar Füze Sistemleri geliyor: Savunma Sanayii'nde dışa bağımlılık bitiyor

Son Dakika: Savunma Sanayii'nde yerlilik oranını her geçen gün biraz daha yükselten Türkiye, milli hava savunma sistemlerine ilişkin çalışmalarına da büyük bir hızla devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmalar sonrası alçak irtifa "Hisar-A Füze Sistemi" 2021'de, orta irtifa "Hisar-O Füze Sistemi" ise 2022 yılında envantere girecek. Yüksek irtifa Hisar-U Füze Sistemi’nin prototipi 2022’de hazırlanacak, seri üretime 2025'te geçilecek.

Savunmada dışa bağımlılığı bitme noktasına getiren ve yerlilik oranında yüzde 70'lere ulaşan Türkiye, yerli ve milli hava savunma sistemlerine ilişki çalışmalara da hız verdi.

PROJELER HIZLA İLERLİYOR

Rusya'dan satın alınan S-400 Hava Savunma Sistemi'nin kurulum süreci devam ederken, Türkiye'nin milli hava savunma projelerinde de sona yaklaşıldı..

HAVA SAVUNMASINDA ÜÇ AYRI SİSTEM

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın öncülüğünde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından yürütülen "Hisar" Hava Savunma Grubu Projesi, üç ayrı sistemle envantere girecek. Prototip çalışması tamamlanan ve test süreci devam eden Alçak İrtifa Hisar-A Sistemi, yatay atışların yanı sıra dikey atışlarda da tam başarı sağladı.

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ

Seri üretim aşamasına gelen ve 15 ile 20 kilometre menzile sahip olan Hisar-A Füze Sistemi, en geç 2021 yılında TSK'nın envanterine katılmış olacak. Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi Hisar-O Projesi de tüm hızıyla devam ediyor.

ENVANTERE GİRİYOR

25-30 kilometre menzile sahip olan Hisar-O, son teknoloji ürünü özelliklere sahip. Test çalışmalarında hedefleri tam isabetle etkisiz hale getiren Hisar-O'nun, elektronik optik, elektronik kontrol merkezi ve savunma radarı gibi donanımları bulunuyor. Hisar-O Hava Savunma Sistemi 2022 yılından itibaren envantere girecek.
AKILLI MÜHİMMAT 'ATOM' HAZIR

ASELSAN tarafından geliştirilen akıllı mühimmat 35 mm Atom, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, İHA'lar, savaş uçakları, helikopterler ve kara hedeflerinde etkili şekilde kullanılmaya başlıyor. Geliştirilmiş parçacık saçılımına sahip Atom, 4 kilometre menzille, elektromanyetik karıştırmaya karşı dayanıklı görev yapıyor. Atom 35 mm ZMA; ana muharebe tankları, zırhlı araçları, hafif zırhlı/zırhsız araçları, piyade birlikleri, bina, korunak ve benzeri sabit hedefler, sütre gerisinden taarruz eden birlikler ve İHA'ları etkisiz hale getiriyor.

YÜKSEK İRTİFADA ETKİLİ

Akşam'ın haberine göre; "Hisar" Grubu projelerin en gelişmişi ve en etkilisi olan Yüksek irtifa "Hisar-U" Füze Sistemi'nin ilk prototibi 2022'de tamamlanacak. 120 ile 130 km menzilli Hisar-U Füzesi, kızıl ötesi görüntüleme sistemi ile 450 kilometre uzaktakı hedefe kilitlenebilecek. TÜBİTAK SAGE'nin destek verdiği sistemin seri üretimine 2025'te geçilecek.

(Sabah)

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