  • Bist 100
    95286.2
  • Dolar
    5,6618
  • Euro
    6,2861
  • Altın
    271,0030
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Meteoroloji yarın için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji yarın için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Türkiye'nin 'Microangelo'su kültür ve sanatı da yanına alarak dünya turuna çıkıyor Türkiye'nin 'Microangelo'su kültür ve sanatı da yanına alarak dünya turuna çıkıyor
ABD'den terör örgütü YPG/PKK'ya yeni sevkiyat ABD'den terör örgütü YPG/PKK'ya yeni sevkiyat
İnönü Mağarası'ndaki kazı çalışmalarında vahşi hayvan kalıntıları bulundu İnönü Mağarası'ndaki kazı çalışmalarında vahşi hayvan kalıntıları bulundu
Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlıdan 1'i tutuklandı Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
Kahramanmaraş'ta yanan otomobil kullanılamaz hale geldi Kahramanmaraş'ta yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Pakistanlı muhalefet liderinden Türkiye ve Çin'e teşekkür Pakistanlı muhalefet liderinden Türkiye ve Çin'e teşekkür
Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Hindistan'daki yağışların yol açtığı can kaybı artıyor Hindistan'daki yağışların yol açtığı can kaybı artıyor
Başkan Erdoğan'dan Stratonikeia Antik Kenti'ne ziyaret Başkan Erdoğan'dan Stratonikeia Antik Kenti'ne ziyaret
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık belirlemede "kredi büyümesi" kriteri getirildi Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık belirlemede "kredi büyümesi" kriteri getirildi
Mersin için gök gürültülü sağanak uyarısı Mersin için gök gürültülü sağanak uyarısı
Edirne'de 469 düzensiz göçmen yakalandı Edirne'de 469 düzensiz göçmen yakalandı
Başkan Erdoğan'dan Ahmet Haluk Dursun için başsağlığı mesajı Başkan Erdoğan'dan Ahmet Haluk Dursun için başsağlığı mesajı
Marmaris'te yerleşim yerlerine yakın noktada orman yangını Marmaris'te yerleşim yerlerine yakın noktada orman yangını
Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un son konuşması Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un son konuşması
Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un kaza yaptığı yerden ilk görüntüler Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un kaza yaptığı yerden ilk görüntüler
Kültür Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun hayatını kaybetti! Haluk Dursun kimdir, kaç yaşındaydı? Kültür Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun hayatını kaybetti! Haluk Dursun kimdir, kaç yaşındaydı?
Alper Potuk'tan büyük fedakarlık! Maaşında yüzde 40 indirime gitti Alper Potuk'tan büyük fedakarlık! Maaşında yüzde 40 indirime gitti
Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun Van'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun Van'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
Sakarya'da yakalanan 73 Afgan kaçak göçmen sınırdışı edilecek Sakarya'da yakalanan 73 Afgan kaçak göçmen sınırdışı edilecek
Gelinim Mutfakta 19 Ağustos gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta 19 Ağustos gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu!
İran yeni anlaşma için ABD ile müzakereden yana olmadığını açıkladı İran yeni anlaşma için ABD ile müzakereden yana olmadığını açıkladı
Zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı Zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:54:59 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:56:34

Hindistan'daki yağışların yol açtığı can kaybı artıyor

Hindistan'ın çeşitli kesimlerinde etkili olan yağışların son iki günde yol açtığı sel, toprak kayması ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı Himaçal Pradeş eyaletinde 25'e çıkarken, Uttarakhand eyaletinde 17 ve Pencap eyaletinde de 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Himaçal Pradeş'te son iki günde etkili şiddetli yağışlara bağlı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 25'e çıktı.

Himaçal Pradeş eyalet Başbakanı Jai Ram Thakur, bu yıl muson mevsiminde ölenlerin sayısının 43'e yükseldiğini ifade etti.

Yetkililer, eyaletteki sel ve toprak kaymaları nedeniyle 22 kişinin kayıp olduğu ve afetlerde bazı yolların kapanması sonucu 500'den fazla kişinin mahsur kaldığı bilgisini paylaştı.

Uttarakhand'de aniden bastıran yoğun yağışlar nedeniyle Mori yöresinde 17 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, Uttarkashi bölgesinde 20 evin sel sularında sürüklendiğini ifade etti.

Eyaletteki tüm okullarda ise bugün eğitime ara verildi.

TEDBİR AMAÇLI 209'DAN FAZLA KÖY BOŞALTILDI

Pencap eyaletinde etkili şiddetli yağışlar nedeniyle 3 kişinin öldüğünü belirten yetkililer, 209'dan fazla köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını aktardı.

Pencap eyaleti Başbakanı Amarinder Singh, taşkın durumunun yakından takip edildiğini dile getirdi.

Diğer yandan Yeni Delhi'de Yamuna Nehri sularının tehlike seviyesini aştığı kaydedildi.

Şiddetli yağışların etkili olduğu Kerala, Maharaştra, Madhya Pradeş, Racastan, Andra Pradeş ve Karnataka eyaletlerinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 350 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ