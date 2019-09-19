  • Bist 100
    100538
  • Dolar
    5,7027
  • Euro
    6,3139
  • Altın
    274,5850
İstanbul
15 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yaşıtları iklim değişikliğiyle savaşan Greta Thunberg'i koruyor Yaşıtları iklim değişikliğiyle savaşan Greta Thunberg'i koruyor
Gabar ve Cudi dağlarının etekleri fıstık bahçeleriyle doldu Gabar ve Cudi dağlarının etekleri fıstık bahçeleriyle doldu
Silopi'de 4'ü kadın 6 PKK'lı terörist teslim oldu Silopi'de 4'ü kadın 6 PKK'lı terörist teslim oldu
Herekol Dağı'nda 'huzurlu' bal üretimi Herekol Dağı'nda 'huzurlu' bal üretimi
Faizlerin düşmesi konut sektörüne yaradı Faizlerin düşmesi konut sektörüne yaradı
Rüzgar türbinleri İHA'larla incelenecek Rüzgar türbinleri İHA'larla incelenecek
20 Eylül 'Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü' ilan edildi 20 Eylül 'Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü' ilan edildi
Ehliyetsiz yakalanan avukat ortalığı ayağa kaldırdı Ehliyetsiz yakalanan avukat ortalığı ayağa kaldırdı
EYT son durum nedir? EYT son dakika bugün 2019 gelişme var mı? EYT son durum nedir? EYT son dakika bugün 2019 gelişme var mı?
Galatasaray'da orta saha oyuncularının kondisyon eksikliği teknik ekibi endişelendiriyor Galatasaray'da orta saha oyuncularının kondisyon eksikliği teknik ekibi endişelendiriyor
Pompeo'dan Aramco saldırısına ilişkin yorum: Savaş nedeni Pompeo'dan Aramco saldırısına ilişkin yorum: Savaş nedeni
Türkiye-Yunanistan sınırında 5 kaçak göçmen yaralı bulundu Türkiye-Yunanistan sınırında 5 kaçak göçmen yaralı bulundu
Hedef 'Nuh'un Gemisi'ni UNESCO yolculuğuna çıkarmak Hedef 'Nuh'un Gemisi'ni UNESCO yolculuğuna çıkarmak
Bu hafta 10 film vizyona girecek Bu hafta 10 film vizyona girecek
Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti! Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti!
Oğlunu taksirle öldürdüğü kesinleşen babaya 25 yıl hapis cezası Oğlunu taksirle öldürdüğü kesinleşen babaya 25 yıl hapis cezası
Son Dakika... Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen açıklaması: Yakalananların sayısı 237 bin’i aşmış durumda Son Dakika... Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen açıklaması: Yakalananların sayısı 237 bin’i aşmış durumda
Teknofest kaçta açılıyor? Teknofest saat kaça kadar açık? Teknofest kaçta açılıyor? Teknofest saat kaça kadar açık?
Sefaköy'de düğün konvoyunda şoke eden görüntü! Sefaköy'de düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Ankaragücü maçı öncesi Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye müjdeli haber Ankaragücü maçı öncesi Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye müjdeli haber
Ailesiyle uyuyan çocuğu kaçırmaya çalışırken yakalandı Ailesiyle uyuyan çocuğu kaçırmaya çalışırken yakalandı
Açık havada ailesiyle uyuyan çocuğu kaçırmaya çalışırken yakalandı Açık havada ailesiyle uyuyan çocuğu kaçırmaya çalışırken yakalandı
Ersun Yanal, Alanyaspor maçı sonrası futbolcuları uyardı! 'Bir hataya daha tahammülümüz yok' Ersun Yanal, Alanyaspor maçı sonrası futbolcuları uyardı! 'Bir hataya daha tahammülümüz yok'
ABD basını: Trump Netanyahu’nun telefonlarına çıkmıyor ABD basını: Trump Netanyahu’nun telefonlarına çıkmıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Eylül 2019 Perşembe 11:23:48 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:25:34

Herekol Dağı'nda 'huzurlu' bal üretimi

Siirt'te tescilli bal üreticileri, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen başarılı operasyonların ardından çıktıkları zengin floraya sahip yaylalarda huzur ve güven ortamı içerisinde karakovan balı üretimi yapıyor.

Siirt'te tescilli bal üreticileri, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen başarılı operasyonların ardından çıktıkları zengin floraya sahip yaylalarda huzur ve güven ortamı içerisinde karakovan balı üretiyor.

Türk Patent ve Marka Kurumundan 16 yıl önce coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen Pervari balı üreticileri, 5 ay önce çıktıkları 2 bin 47 rakımlı Herekol Dağı eteklerindeki Çemikari Yaylası'nda konaklıyor.

Tadı, aroması ve kalitesiyle ilgi gören ve organik yöntemlerle üretilen bal için yılın büyük bölümünü evlerinden uzakta geçiren arıcıların yüzü, yaklaşan hasatla gülüyor.

Üreticiler, bir yandan güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonlarıyla huzura kavuşan yayla konaklarken bir yandan da kaliteden ödün vermemek için arılarına gözü gibi bakıyor.

Üreticilerden Cemal Tomris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, huzurla mesailerini sürdürdükleri balda yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

Yaylada 350 kovanı bulunduğunu belirten Tomris, "Dededen toruna 4 kuşaktır bal üreticiliğini yapıyoruz. Herekol Dağı yamacındaki Çemikare Yaylası'nda organik karakovan balı üretiyoruz. Buradaki yaylalarda yaklaşık 2 bin ton bal üretiliyor." dedi.

Pervari balının Osmanlılar döneminde saray mutfağında tüketilen ve hastalara şifa veren bir bal çeşidi olduğunu anlatan Tomris, huzur ve güven ortamında bereketli topraklarda bal üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Pervari balını üretmek için büyük emek ve zorluklara göğüs gerdiklerini ifade eden Tomris, şöyle konuştu:

"Arıların uyanmasıyla biz de uyanarak arıcı barakalarımızı getirip buraya kurduk. Bunun güvenliğini sağlamak için önlemimizi aldık. İlkbahar bakımını yaptıktan sonra ana arı eksiğini tespit ettik ve arıları güçlendirecek koşulları sağladık. Güçlenen arılarımıza çıta ve kasnak ihtiyacını giderdik. Arıcının her günü emekle işlendi."

"Buradaki zengin aroma bala lezzet veriyor"

Konakladıkları yaylaların üretim için verimli olduğuna dikkati çeken Tomris, ürettikleri balın ülke genelinin yanı sıra yurt dışında da alıcı bulduğunu bildirdi.

"Burada geven, kara geben, deve dikeni, kenger, kekik gibi binlerce çiçek ve bitki çeşidi var. Buradaki zengin aroma bala lezzet veriyor." diyen Tomris, analiz için baldan numune aldıklarını, gelecek ay karakovan balı hasadına başlayacaklarını anlattı.

Üretici Münevver Uslu da ailesinden 5 aydır uzak kalarak yaylada kurdukları barakalarda bal üretimi yaptıklarını dile getirdi.

Yakında hasadına başlayacakları balda yüksek rekolte beklediklerini anlatan Uslu, "Gelecek ay da karakovan balımızın topladıktan sonra evlerimizin yolunu tutacağız. Yavaş yavaş hazırlığımızı yapıyoruz. Balı toplayıp keseceğiz. Geçen sene fazla rekolte yoktu ancak bu sene çok iyi bal var. Meşakkatli ama huzurlu bir yayla yolculuğunun ardından Allah'ın izniyle bu yıl umduğumuzu bulacağız." ifadelerini kullandı.

Muaz Aygün de uzun ama huzurlu bir yayla mesaisinin gelecek ay sonlanacağını belirterek, dağlarda çeşit çeşit bitki örtüsünün bulunduğunu anlattı.

Aygün, "İlkbaharda geldiğimiz yaylada arılarımızın bakımını yaptık, kovanlarımızı hayvanlardan korumak için bu barakalarda kaldık. Emeğimize değdi. Önceki sene rekolte çok azdı. Geçen sene 310 kovanda 2 ton bal aldım ama bu sene 3,5 ton bal bekliyorum." diye konuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ