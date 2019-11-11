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11 Kasım 2019 Pazartesi 11:26:40 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 11:27:24

Her iki üzüm salkımından biri Rusya'ya gitti

Türkiye'den ihraç edilen sofralık üzümün yarısı Rusya'ya gönderildi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin 1 Haziran-31 Ekim dönemi yaş üzüm ihracatı, bir önceki sezonun aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 103 milyon 632 bin dolardan yaklaşık 120 milyon dolara yükseldi.

Bu dönemde sofralık üzümde ihracatın yüzde 56'sı Rusya'ya yapıldı. Rusya, 67,1 milyon dolarla bu alanda ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 13,4 milyon dolarla Ukrayna ve 6,7 milyon dolarla Almanya izledi.

Yaş üzümde ihracatın neredeyse tamamını karşılayan Manisa, başta coğrafi işaret tescilli ürünü Manisa Sultani çekirdeksiz türünde olmak üzere, "İmparator", "Razaki", "Red Globe" ve "Superior" gibi türleri dış pazarda satışa sundu.

Manisa'da sofralık üzüm üretimiyle tanınan Sarıgöl ilçesinde yaklaşık 120 bin dönümlük bağ alanında hasat sezonu devam ediyor.

"Bir ayağımız Türkiye'de bir ayağımız Rusya'da"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon yaş üzüm ihracatında yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Sofralık üzümde kalitenin çok iyi olduğunu vurgulayan Uçak, şöyle konuştu:

"Pazarlama noktasında bir sıkıntı yaşamıyoruz. Üreticimiz de fiyattan memnun. Özellikle Sultani çekerdiksiz üzüm talep görüyor. Üzüm ihracatında Rusya açık ara farkla en büyük pazar. Rusya ile geçmişte biraz sıkıntı çektik ama şu anda çok iyiyiz. Eski rakamların üzerine çıktık. Zaten bir ayağımız Türkiye'de bir ayağımız Rusya'da. Ürettiğimiz üzümlerden bir salkımını Rusya'ya, diğer salkımını yurt içine ya da Avrupa ülkelerine satıyoruz."

Türk üzümünün Rusya'da çok sevildiğine dikkati çeken Uçak, Razaki ve Red Globe türlerinde de ciddi bir potansiyel olduğunu kaydetti.

Hedef Çin pazarı

Klasik pazarın dışına da çıkmaya çalıştıklarını dile getiren Uçak, "İnşallah önümüzdeki dönemde bunu Çin'e de götürmeyi planlıyoruz. İki devlet arasında yaş üzüm ticaretiyle ilgili protokol çalışmaları devam ediyor. Çin'e girersek alternatif pazar noktasında ciddi bir rahatlama yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de Türkiye'nin en büyük yaş üzüm üreten ilçesi olduklarına dikkati çekti.

Ürettiklerinin bir kısmını kuruttuklarını anlatan Ülgen, "Bir bölümünü de yaş olarak satıyoruz. Üreticilerimiz fiyattan çok memnun. Güzel bir sezon yaşıyoruz." diye konuştu. 

(AA)

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