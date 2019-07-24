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24 Temmuz 2019 Çarşamba 22:48:47 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 22:50:05

Her derde deva sarımsağın kilosu 17 TL'den satılıyor

Dünya'da en kalitelisi Kastamonu Taşköprü'de üretilen ve bölge halkının beyaz altın olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağı bu hafta ilçede kurulan sarımsak pazarında kilosu 17 TL'den alıcı buldu.

İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen sarımsağın satış sezonu başladı. Sarımsak, yüzyıllardan beri hem sofraların vazgeçilmez lezzeti olarak hem de çeşitli hastalıkların şifası olarak tüketiliyor. İçeriğinde manganez, B1, B6, C vitaminleri, kalsiyum, fosfor, bakır ve özellikle sadece Taşköprü Sarımsağında bulunan selenyum oranıyla kolesterol, tansiyon, kalp rahatsızlığı ve daha birçok hastalığın şifası için kullanılıyor.

İnsan sağlığına faydalarının yanı sıra yemeklerin lezzetine lezzet katan sarımsağın yeni sezon mahsulleri tezgahlardaki yerini aldı. Anavatanı Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi olan sarımsağın yemek kültüründe de önemli bir yeri var. Taşköprülü Sarımsak Tüccarı Fahrettin Tomar Taşköprü Sarımsağının bu yıl hak ettiği değere ulaşacağını söyledi. Tomar, "Bugün kurulan Taşköprü Sarımsak pazarında küçük diye tabir ettiğimiz sarımsak 6 TL'den, orta diye tabir ettiğimiz sarımsak 8-10 TL'den, duble diye tabir ettiğimiz iri sarımsak ise 15-17 TL'den alıcı buldu. Bu gün pazara getirilen sarımsakların büyük çoğunluğu satıldı. Üreticimiz hem fiyatlardan hemde sarımsağın satışından oldukça memnun ilerleyen günlerde satışların daha da artacağını umut ediyorum" dedi.

(İHA)

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