  • Bist 100
    101546
  • Dolar
    5,6702
  • Euro
    6,2690
  • Altın
    273,9660
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
KADEM'den Diyarbakır annelerine ziyaret KADEM'den Diyarbakır annelerine ziyaret
Ali Koç'tan Terim'le ilgili 19:05 açıklaması: Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir? Ali Koç'tan Terim'le ilgili 19:05 açıklaması: Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir?
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın! Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın!
Payitaht yeni sezon ne zaman 2019? Payitaht Abdülhamid yeni oyuncuları kimler? Payitaht yeni sezon ne zaman 2019? Payitaht Abdülhamid yeni oyuncuları kimler?
Sınırı geçen Yunan askerleri hakkındaki soruşturma tamamlandı Sınırı geçen Yunan askerleri hakkındaki soruşturma tamamlandı
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Kaymakcı: Brexit, hem Birleşik Krallık'ın hem de Türkiye'nin zararına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Kaymakcı: Brexit, hem Birleşik Krallık'ın hem de Türkiye'nin zararına
Her 10 kartlı ödemeden biri temassız Her 10 kartlı ödemeden biri temassız
EPDK ucuz doğal gaz ithalatı için düğmeye bastı EPDK ucuz doğal gaz ithalatı için düğmeye bastı
THY'den Çin'in Xian kentine sefer THY'den Çin'in Xian kentine sefer
Dronesavar 'Roketsan Alka': Tespit edip yakıyor, işi havada bitiriyor Dronesavar 'Roketsan Alka': Tespit edip yakıyor, işi havada bitiriyor
Eminevim TEKNOFEST’e inovasyon hamlesiyle destek veriyor Eminevim TEKNOFEST’e inovasyon hamlesiyle destek veriyor
Kore kahramanlarının TSK arşivlerindeki fotoğrafları Kore kahramanlarının TSK arşivlerindeki fotoğrafları
Türkiye'de konut satışı arttı Türkiye'de konut satışı arttı
Prof. Dr. Hanağası: Türkiye'de alzaymır artıyor Prof. Dr. Hanağası: Türkiye'de alzaymır artıyor
Prostat kanserinin tespiti için PSA testi önerisi Prostat kanserinin tespiti için PSA testi önerisi
Aort yırtılmasında erken müdahale ölüm riskini azaltıyor Aort yırtılmasında erken müdahale ölüm riskini azaltıyor
Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı şartları neler? Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı tarihleri 2019 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı şartları neler? Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı tarihleri 2019
Doç. Dr. Yıldırım: Çocuklar günde en az bir saat fiziksel aktivite yapmalı Doç. Dr. Yıldırım: Çocuklar günde en az bir saat fiziksel aktivite yapmalı
ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi
Muratpaşa, Yunanistan'da bayrak krizi yaşanan maçın tekrarını talep edecek Muratpaşa, Yunanistan'da bayrak krizi yaşanan maçın tekrarını talep edecek
Yaşlı kadını kümese sokup, başına çekiçle vurdu, bileziğini çaldı Yaşlı kadını kümese sokup, başına çekiçle vurdu, bileziğini çaldı
Barın Han 17 yıl aradan sonra tekrar kapılarını açıyor Barın Han 17 yıl aradan sonra tekrar kapılarını açıyor
'ABD'nin kaya gazı, Rus gazı fiyatı üzerinde baskı yaratacak' 'ABD'nin kaya gazı, Rus gazı fiyatı üzerinde baskı yaratacak'
'Bozkırın tezenesi' türküleriyle anılacak 'Bozkırın tezenesi' türküleriyle anılacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Eylül 2019 Çarşamba 14:54:25 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 14:55:16

Her 10 kartlı ödemeden biri temassız

BKM verilerine göre, Türkiye'de ağustos sonu itibarıyla her 10 kartlı ödemeden biri temassız gerçekleştirildi.

Bankalararası Kart Merkezince (BKM), ağustos sonu itibarıyla Türkiye'de kullanılan kart adedinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 arttığı, her 10 kartlı ödemeden birinin de temassız yapıldığı bildirildi.

BKM tarafından ağustos ayı kartlı ödeme verileri açıklandı.

Buna göre, ağustos sonu itibarıyla Türkiye'de 68,2 milyon kredi kartı ve 159 milyon banka kartı bulunuyor. Geçen yılın ağustos ayına göre kredi kartı sayısı yüzde 5, banka kartı sayısı ise yüzde 14 yükseldi. Böylece Türkiye'de kullanılan kart adedi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 227,2 milyona ulaştı.

Bu dönemde, banka ve kredi kartlarıyla toplam 83,6 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu ödemenin 71,2 milyar lirası kredi kartları, 12,4 milyar lirası banka kartlarıyla gerçekleştirildi. 

Her 2 kredi kartından biri temassız özelliği taşıyor

"Nakitsiz ödemeler toplumu" olma yolunda en önemli ödeme yöntemlerinden birinin temassız teknolojisi olduğu görülürken, veriler, bugün her 10 kartlı ödemeden birinin artık temassız gerçekleştiğini ortaya koydu. Söz konusu gelişmede, temassız ödemede işlem limitinin 120 liraya çıkması etkili oldu.

Türkiye'de ağustos sonu itibarıyla 30,9 milyon temassız banka kartı, 34,8 milyon da temassız kredi kartı bulunuyor. Bu da cüzdanlarda yer alan her 2 kredi kartından birinin temassız özellik taşıdığını ortaya koydu.

Toplama bakıldığında ise toplu taşıma, akaryakıt istasyonları, market ve restoranlarda hızla yaygınlaşan temassız teknolojisiyle uyumlu kart sayısı 65,7 milyon oldu.

Temassız ödemelerde son 3 yılda 10 kat artış

Hem kart tarafında hem de kart kabul noktası tarafında görülen yaygınlaşma, temassız ödemeler tarafına da yansıdı. Günlük temassız işlem adedi ağustosta 1,5 milyona ulaşırken, aylık temassız işlem adedi son 3 yılda 10 kat arttı.

Mağaza içi yapılan ödemeler baz alındığında, 3 yıl önce yüzde 1 olan temassız ödeme payı ağustosta yüzde 9'a ulaştı. 25 Ağustos'ta ise günlük işlemler içinde temassız ödeme oranı yüzde 10'a yükseldi.

Temassız ödeme adedinin ise Ağustos 2016'da bulunduğu 4 milyon düzeyinden, Ağustos 2019 itibarıyla 42 milyona çıktığı görüldü. Son 3 yılda yaşanan bu gelişim, kullanıcıların ve iş yerlerinin temassız ödemelere ne kadar uyum sağladığının bir göstergesi olarak öne çıktı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ