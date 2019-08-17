Hem zamandan hem yakıttan tasarruf

Türkiye'yi havacılıkta zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı, hem sivil havacılığa hem de ekonomiye değer katmaya devam ediyor. Havalimanının açılmasıyla uçuş güzergahları geçmişe göre yüzde 8 kısaldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul hava sahasının, yenilenen uçuş güzergahlarıyla havacılığı dünyada ilk sıralara taşıdığını söyledi. Marmara Bölgesi'nde yapılan yeni düzenlemeler sonucunda, İstanbul Havalimanı'nın, havacılığa büyük değer kattığına dikkati çeken Keskin, “Bu sayede, sadece İstanbul Havalimanı'nın uçuş sürelerinde her gün ortalama 1300 dakikalık azalmayla yüzde 8 yakıt tasarrufu sağlanıyor” dedi.