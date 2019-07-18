Hem uçacak hem uçuracak

THY tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda yürütülmekte olan akaryakıt faaliyetleri kapsamında, akaryakıt ikmal tesislerinin işletilmesinden sorumlu olan İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, sermaye artırımı suretiyle, yüzde 25 hissedar olunmasıyla ilgili görüşmelere başlandığı bildirildi.