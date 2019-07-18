18 Temmuz 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 01:01:14
Hem uçacak hem uçuracak
Türkiye’nin havayolu ulaşımında bayrak taşıyıcı firması olan Türk Hava Yolları (THY), yeni evi İstanbul Havalimanı’nda faaliyetlerini ve operasyonel süreçlerini geliştirmeye devam ediyor.
THY tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda yürütülmekte olan akaryakıt faaliyetleri kapsamında, akaryakıt ikmal tesislerinin işletilmesinden sorumlu olan İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, sermaye artırımı suretiyle, yüzde 25 hissedar olunmasıyla ilgili görüşmelere başlandığı bildirildi.
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