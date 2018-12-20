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20 Aralık 2018 Perşembe 15:15:27 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:11:51

Hem İstanbul hem İzmit hem de Yalova’da yaşayın!

Evet, doğru anladınız... Aynı gün içerisinde bu üç şehirde bulunup sonra evinize dönebileceğiniz bir yerden bahsediyoruz. Çünkü ‘yerinde duramamak’ buranın doğasında var. Burada, bu ülke için hiç durmadan üretenlerin enerjisi var. Mesela Türkiye’nin Silikon Vadisi burada yükseliyor. Ya da teknoloji şirketlerimizin ar-ge üsleri, finans merkezleri, bilişim şirketleri, ihracat üsleri ve daha niceleri burada… Buradaysanız hiçbir hedef size uzak değil. Çünkü Osmangazi Köprüsü, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Kuzey Marmara Bağlantı Yolu yanı başınızda...

                                                Burası milli üretimin kalbi Gebze.

Sizi İstanbul, İzmit ve Yalova’nın buluşma noktasındaki bu dinamik kent merkezinin sunduğu sayısız avantajlarla huzuru bir araya getiren bir yaşam alanına davet ediyoruz. Üstelik Emlak Konut Güvencesiyle…

65 yılın birikimiyle Gebze’ye çok önemli ve büyük yatırımlar yapan Emlak Konut, şimdi de Gebze Emlak Konutları 3. Etap’la bölgeye duyduğu güveni gözler önüne seriyor.

 

%70’i yeşil alandan oluşan Gebze Emlak Konutları 3. Etap, hareketli ve huzurlu bir yaşam fikrini ustaca bir araya getiriyor.

 

Proje; 2+1, 3+1, 4+1 ve 4+1 dubleks seçeneklerinden oluşan toplam 1955 dairesiyle farklı beklentilere cevap veriyor.

2,95 metrelik tavan yükseklikleri, evlere ekstra ferahlık ve derinlik katıyor. Geniş ve açık balkonlar aynı zamanda kış bahçesi olarak kullanım imkanı da sunuyor.

 

2. kapalı balkonunuz, mutfaktaki davlumbaz, fırın ve ocaktan oluşan 3’lü ankastre setiniz de hazır bulunuyor. Ortak duvarlarda ısı ve ses yalıtımına sahip olan Gebze Emlak Konutları, yere kadar uzanan camlarıyla konut içlerinde aydınlık ve ferah bir yaşam alanı sunuyor.

Banyo ve ebeveyn banyolarındaki dolap, ayna, duşakabin gibi tüm aksesuarla­rınız sizin için düşünüldü. 3+1’lerde ve 4+1 daire­lerde ise banyonun yanı sıra yatak odasında bir de gi­yinme odası bulunuyor. Evin çeşitli yerlerinde gömme dolap mekânlarıy­la konut içi düzenlemelerde kolaylık sağlanıyor. Kon­for ısıcamlar sayesinde ciddi anlamda enerji tasarrufu sağlanı­yor. Ayrıca tüm 4+1 dublekslerde bahçe tahsisleri de bulunuyor.

Gezinti yolları, açık spor alanları ve sosyal alanlarıyla içinde olmaktan keyif duyacağınız bir yaşam alanı sunuluyor. İstanbul, İzmit ve Yalova’nın kesişme noktası olmakla beraber, Kuzey Marmara Otoyolu ve Sabiha Gökçen’e yakınlığıyla benzersiz bir hareket özgürlüğü sunuyor. Gebze Emlak Konutları 3. Etap; şimdi 

uygun ödeme koşulları, bankasız-kefilsiz 120 ay 0,60 vade farkı imkanı ve peşin ödemelere özel fırsatlarıyla sizleri de Gebze’deki yeni yaşamınıza davet ediyor!

 

 

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