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10 Mart 2020 Salı 10:05:51 | Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 10:07:54

"Hedeflerimizi tek tek hayata geçiriyoruz!"

Yerli kozmetik markası Farmasi'nin Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Tuna şirketin gelecek planlarını ve hedeflerini anlattı.

Şubat 2019'dan bu yana ABD pazarında yer alan ve ilk 4 ayda 2 milyon dolar satış ile pazara giriş yaptıklarını vurgulayan Tuna, 2019 yılı için ABD pazarına yönelik belirledikleri hedeflerin gerçekleştiğini vurguladı.

Geçen yıl belirledikleri ilk hedefin New York olduğunu söyleyen Tuna, "2019 yılında hedefimiz operasyon merkezimizi New York'a taşımaktı. Bu doğrultuda 622 Third Avenue binasının en üst katını kiraladık, New York ofisimizde çalışacak pazarlama ve kreatif ekipleri işe aldık. Mart ayında açılışımızı yapıyoruz." dedi.

2019 yılı sonuna dek 8 milyon dolarlık satış hedefleri olduğunu ve bu hedefi gerçekleştirdiklerini hatırlatan Tuna, "2020 yılı sonuna dek hedefimiz ABD pazarında 150 milyon doların üzerinde bir satış hacmi yakalamak. Şu an tüm konsantrasyonumuz bu yönde" ifadelerini kullandı.

Sinan Tuna, kadın istihdamına yönelik iç ve dış pazardaki desteklerini hatırlatarak ABD pazarında sistemlerine kayıtlı 150.000'den fazla girişimci kadın bulunduğunu belirtirken geçtiğimiz dönem çoğunluğu Latin Amerikalılar’dan oluşan pazarın şimdilerde %90 oranında Beyaz Amerikalılar’a yöneldiğini ifade etti.

Sinan Tuna kimdir?

Cumhuriyet tarihinin ilk doktorlarından Dr. Cevdet Tuna'nın torunu ve Tuna ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden olan Sinan Tuna, Türkiye'nin en büyük yerli kozmetik markalarından Farmasi’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alıyor.

Koç Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitim hayatına Londra'da devam eden Tuna, Regent's Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

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