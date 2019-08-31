31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 01:01:07
Vira Bismillah! Hazırlıklar tamam
Aylardır denize hasret kalan balıkçılar, yarın sona erecek av yasağıyla birlikte Vira bismillah’ diyerek demir alacak.
Aylardır hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, yarın geceden itibaren demir alarak denizlere açılacak. Sezonun bereketli geçmesini umut eden balıkçılar, verimli geçecek bir av döneminin hem balıkçıların hem de tüketicinin yüzünü güldüreceğine inanıyor. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, 1 Eylül’de av sezonunun açılmasıyla balık fiyatlarının düşeceğini söyledi.
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