Vira Bismillah! Hazırlıklar tamam

Aylardır hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, yarın geceden itibaren demir alarak denizlere açılacak. Sezonun bereketli geçmesini umut eden balıkçılar, verimli geçecek bir av döneminin hem balıkçıların hem de tüketicinin yüzünü güldüreceğine inanıyor. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, 1 Eylül’de av sezonunun açılmasıyla balık fiyatlarının düşeceğini söyledi.