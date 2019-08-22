  • Bist 100
    94831.1
  • Dolar
    5,7607
  • Euro
    6,4026
  • Altın
    276,6930
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Birlikte yaşadığı kadını demir çubukla bayıltana kadar dövdü! Birlikte yaşadığı kadını demir çubukla bayıltana kadar dövdü!
Altay, Türkiye Kupalarının haczedilmesiyle ilgili açıklama yaptı: İçimizdeki İrlandalı Altay, Türkiye Kupalarının haczedilmesiyle ilgili açıklama yaptı: İçimizdeki İrlandalı
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı Zonguldak'ta sağanak nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri
Haziran yağışları bal üreticisinin yüzünü güldürdü Haziran yağışları bal üreticisinin yüzünü güldürdü
Türkiye'deki Hint düğünlerinde tarihi rekor Türkiye'deki Hint düğünlerinde tarihi rekor
BİLSEM mülakat sonuçlarına itiraz nasıl yapılır? BİLSEM mülakat itiraz dilekçesi indir BİLSEM mülakat sonuçlarına itiraz nasıl yapılır? BİLSEM mülakat itiraz dilekçesi indir
MKEK'ten 7,5 ayda 45 bin yerli silah MKEK'ten 7,5 ayda 45 bin yerli silah
Fransa'dan sonra İngiltere de YPG/PKK için 'çöpçatanlık' yapıyor Fransa'dan sonra İngiltere de YPG/PKK için 'çöpçatanlık' yapıyor
Tunus'ta devrimin ilk cumhurbaşkanı Merzuki yeniden yetki istiyor Tunus'ta devrimin ilk cumhurbaşkanı Merzuki yeniden yetki istiyor
Sakarya'dan 131 ülkeye otomotiv ihracatı Sakarya'dan 131 ülkeye otomotiv ihracatı
TMO son iki yılda 150 bin ton fındık aldı TMO son iki yılda 150 bin ton fındık aldı
Sivaslı çiftçilerden domuz nöbeti Sivaslı çiftçilerden domuz nöbeti
Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ilk bölüm hangi gün saat kaçta? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ilk bölüm hangi gün saat kaçta?
Bu hafta 9 film vizyona girecek Bu hafta 9 film vizyona girecek
Van Gölü'nde Urartuların izleri aranıyor Van Gölü'nde Urartuların izleri aranıyor
Çorba içerken akciğerine kaçan kemik 3 yıl sonra fark edildi Çorba içerken akciğerine kaçan kemik 3 yıl sonra fark edildi
Bakan Soylu: Yılbaşından bu yana 635 PKK'lı terörist öldürüldü Bakan Soylu: Yılbaşından bu yana 635 PKK'lı terörist öldürüldü
Kopernik Kitap'tan kitapseverler için müthiş bir eser daha: Xi Jinping Anekdotlar Kopernik Kitap'tan kitapseverler için müthiş bir eser daha: Xi Jinping Anekdotlar
Yeni Malatyaspor'un ilgilendiği Hamza Mendyl, Dijon’a imza attı Yeni Malatyaspor'un ilgilendiği Hamza Mendyl, Dijon’a imza attı
Jean Monnet Bursu başvuruları başladı Jean Monnet Bursu başvuruları başladı
Rejim ve Rusya'nın saldırılarında İdlib'de 6 sivil öldü Rejim ve Rusya'nın saldırılarında İdlib'de 6 sivil öldü
Monaco'nun Galatasaray'dan bir anda bonservis istemesi işleri karıştırdı Monaco'nun Galatasaray'dan bir anda bonservis istemesi işleri karıştırdı
Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları saat kaça kadar yapılır? Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları saat kaça kadar yapılır?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:43:41 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:45:25

Haziran yağışları bal üreticisinin yüzünü güldürdü

Niğde'de haziran ayında etkili olan yağışlar sayesinde kalitesi ve rekoltesi artan bal, üreticisini mutlu etti.

Niğde'de haziran ayı başında etkisini gösteren yağışların bal rekoltesini ve kalitesini artırması, üreticinin yüzünü güldürdü.

Niğde'de ağustos ayının ilk haftasından itibaren başlayan bal sağımı üreticileri memnun etti. Haziran ayının başında etkili olan yağışlar sayesinde hem kalitede hem de rekoltede yaşanan artış üreticiyi sevindirirken, kentte bu yıl yaklaşık 600 ton bal rekoltesi bekleniyor.

Niğde Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de geçen yıl, bal rekoltesinin düşük olduğunu anımsattı.

Bu yıl da mayıs ayı sonuna kadar arıcıların büyük ümitsizliğe düştüğünü anlatan Ünal, "Çünkü yağmur olmamıştı. Arı gelişiminde çok zorluk çekti. Ancak haziranın başında yağan yağmur, bal verimini geçen seneye göre yaklaşık 1,5 kat artırdı. Bu da arıcılarımızı mutlu etti. Bu seneki rekolteden arıcılarımız memnun." dedi.

Niğde balının parmak izini çıkartmak için çalışma yürüttüklerini aktaran Ünal, şöyle konuştu:

"İnşallah 2020 yılında Niğde balının parmak izi çıkacak. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Niğde balı için yapılan incelemede 'İşte Türkiye'nin balı, işte Niğde balı' denildi. Bu kalite genellikle keven, kekik ve endemik bitkilerden kaynaklanıyor. Neticesini inşallah önümüzdeki sene alacağız. Bu sene 550-600 ton arasında kaliteli bal çıkacağına inanıyorum. Belki de bunu aşacaktır."

Ünal, sadece ticari kaygıyla insan hayatını hiç düşünmeden üretilen sahte bal konusunda da devletin gereken önlemleri almasını beklediklerini dile getirdi.

"Kızılkapı köyü markadır"

Bor ilçesi Kızılkapı köyü muhtarı ve arı yetiştiricisi Ahmet Duran Kaytancı da bahardaki yağışlardan sonra emeklerinin boşa çıkmadığını ve karşılığını aldıklarını belirtti. Emekle bal ürettiklerini vurgulayan Kaytancı, şunları kaydetti:

"Niğde'nin en büyük arıcı köyündeyiz, doğanın en güzel olduğu bölge. Kızılkapı köyü Niğde'de markadır. Bu 4 liralık balcıların önüne geçilirse biz de emeğimizin karşılığını alırız. Mayıs ayında kuraklıktan dolayı arıyı geliştiremedik. Tüm arıcı arkadaşlarımız da bundan mağdur oldu ama yağışlardan sonra keven balında özellikle bu sene çok güzel bal akımı oldu. Bu sene kalite daha yüksek. Keven ve kekik ağırlıklı balımızda çok güzel bir kalite var. Kaliteli balın kaliteli fiyat bulmasını istiyoruz."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ