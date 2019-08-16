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16 Ağustos 2019 Cuma 10:11:32 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:20:12

Haziran ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı

Sanayi üretim endeksi haziran ayında, aylık bazda yüzde 3,7 ve yıllık bazda yüzde 3,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 3,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,4 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,6 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,0 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 0,5 arttı.

DHA

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