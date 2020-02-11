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11 Şubat 2020 Salı 15:39:59 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 15:41:29

"Hazır Beton Endeksi 2020 Ocak Raporu" açıklandı

Türkiye Hazır Beton Birliğince açıklanan rapora göre, inşaat sektörüne ilişkin Beklenti Endeksi, ocakta 20 aydan sonra ilk defa eşik değerin üstüne çıktı.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından Türkiye'de inşaat sektörü ile bağlantılı sektörlerdeki mevcut durum ve beklentileri ortaya koymak amacıyla hazırlanan "Hazır Beton Endeksi 2020 Ocak Raporu" açıklandı.

Rapora göre, inşaat sektöründe son 2 aydır Faaliyet Endeksi düşük seviyelerde seyrederken, Güven Endeksi yükselmesine karşın eşik değerin altında kaldı. Bu dönemde sektöre ilişkin Beklenti Endeksi ise 20 aydan sonra ilk defa eşik değerin üstüne çıktı. Diğer taraftan, bütün endekslerin ocakta geçen yılın aynı dönemine göre artış sergilemesi dikkati çekti.

Açıklamada rapora ilişkin görüşlerine yer verilen Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, inşaat sektörünün ocakta bir yıl öncesine kıyasla daha iyi göründüğünü ancak aralık ayına oranla 2020'ye hızlı bir giriş yapamadığını belirtti.

Sektör oyuncularının beklentisinin 20 aydan sonra ilk defa olumlu tarafa geçtiğine dikkati çeken Işık, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son 5 toplantıda politika faiz indirimi kararının ardından kurda bir sıçrama olmaksızın piyasa faizinin aşağı gelmesi, Türkiye'nin CDS seviyesinde ocak ayında görülen düşüş, iktisadi yönelim ve satın alma yöneticileri endekslerindeki yükselme ekonomide düzelmenin sinyalleridir. Jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler söz konusu olsa da bu riskler henüz inşaat sektörü oyuncularının beklentisini aşağı çekecek seviyede değil. Faiz oranlarında gerilemeyle konut kredisine olan ilgi arttı."

Işık, ocak sonu itibarıyla konut kredisi toplamının 200 milyar lirayı aştığını belirterek, "Ocak sonu itibarıyla tüketici kredilerinin genelinde görülen 4,5 milyar liralık artış iç tüketimde canlanmanın en önemli göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Son 5 yılda el değiştiren konutların yarıya yakınının kredi kanalıyla satıldığı düşünüldüğünde, iç talep ve tüketici kredilerindeki bu hareketlilik inşaat sektörünün can damarı olmaya devam edecektir." değerlendirmelerini yaptı.

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