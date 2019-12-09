09 Aralık 2019 Pazartesi 16:55:53 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 16:56:25
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın 2 ihale gerçekleştirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın 2 ihale gerçekleştirilecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede, 6 ay (182 gün) vadeli hazine bonosu, ikinci ihalede ise 7 yıl (2520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT