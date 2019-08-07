Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görev ve yetkilerine yurtiçinde ya da yurtdışındaki şirketlere iştirak edebilmesi de eklendi

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile "Hazine'nin Cumhurbaşkanı kararı ile yurtiçindeki ya da yurtdışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak" ibaresi eklendi.

İlgili değişiklik Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görev ve yetkilerini belirleyen Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Kararnamesinde Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapıldı.

Görev ve yetkilere "Finansal piyasalara ilişkin yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapmak" ve "Sigortacılık ve özel emeklilik sistemine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak, uygulamayı izlemek, denetimini yürütmek ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek" de eklendi.

Öte yandan Cumburbaşkanlığı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın teşkilat yapısında da değişiklikler yapıldı, bazı genel müdürlüklerin görev dağılımında değişikliklere gidildi.

(AA)