Hazine ve Maliye Bakanlığından tahvil ihracı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dün gerçekleştirilen tahvil ihracına toplamda yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir. Tahvile gelen toplam talep miktarı, Nisan 2015'ten bu yana gerçekleştirilen ihraçlar içerisinde en yüksek miktar olmuştur." ifadelerine yer verildi.

AA