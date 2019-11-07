07 Kasım 2019 Perşembe 18:34:51 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 18:35:56
Hazine ve Maliye Bakanlığından tahvil ihracı açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dün gerçekleştirilen tahvil ihracına toplamda yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir." denildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dün gerçekleştirilen tahvil ihracına toplamda yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir. Tahvile gelen toplam talep miktarı, Nisan 2015'ten bu yana gerçekleştirilen ihraçlar içerisinde en yüksek miktar olmuştur." ifadelerine yer verildi.
AA
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