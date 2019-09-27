27 Eylül 2019 Cuma 09:07:05 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 09:16:47
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Reasürans AŞ kuruldu
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığınca reasürans kapasite ihtiyacının karşılanması için Türk Reasürans AŞ kuruldu. Şirketin Genel Müdürlüğüne Selva Eren atandı.
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığınca reasürans kapasite ihtiyacının karşılanması için Türk Reasürans AŞ kuruldu. Şirketin Genel Müdürlüğüne Selva Eren atandı.
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