  • Bist 100
    122142
  • Dolar
    5,9448
  • Euro
    6,5556
  • Altın
    299,5530
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Havalimanında Loris Karius'a tepki: Go home Havalimanında Loris Karius'a tepki: Go home
Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Andre Sousa'yı transfer ettiğini açıkladı Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Andre Sousa'yı transfer ettiğini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı deprem bölgesinde yaşayanlardan 3 ay vergi almayacak Hazine ve Maliye Bakanlığı deprem bölgesinde yaşayanlardan 3 ay vergi almayacak
"İnternet salonları" okullardan 100 metre uzaklıkta olacak "İnternet salonları" okullardan 100 metre uzaklıkta olacak
Çaykur Rizespor'da Joseph Attamah'ın sözleşmesi feshedildi Çaykur Rizespor'da Joseph Attamah'ın sözleşmesi feshedildi
Kayserispor sahasında 1-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı Kayserispor sahasında 1-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı
ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınavı saat kaçta? ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınavı saat kaçta? ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sorusuna cevap: Beşiktaş için en doğru kararı vereceğiz Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sorusuna cevap: Beşiktaş için en doğru kararı vereceğiz
AÖF 2. dönem kayıt yenileme tarihi: AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? AÖF 2. dönem kayıt yenileme tarihi: AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?
AFAD'dan çok önemli yardım uyarısı! AFAD'dan çok önemli yardım uyarısı!
Denizlispor, Antalyaspor maçının gelirini depremzedelere bağışlayacak Denizlispor, Antalyaspor maçının gelirini depremzedelere bağışlayacak
Enkaz altında telefon bağlantısı yapılan Azize kurtarıldı Enkaz altında telefon bağlantısı yapılan Azize kurtarıldı
Beşiktaş'tan Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım organizasyonu Beşiktaş'tan Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım organizasyonu
Nalçacılılar Taraftar Derneği, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı Nalçacılılar Taraftar Derneği, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı
Ekrem İmamoğlu Elazığ'a şov yapmaya gidiyor Ekrem İmamoğlu Elazığ'a şov yapmaya gidiyor
2020 İSMEK kayıtları ne zaman bitiyor? İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılır? 2020 İSMEK kayıtları ne zaman bitiyor? İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılır?
Başkan Erdoğan Elazığ'da Başkan Erdoğan Elazığ'da
UMKE açılımı nedir? UMKE nedir, görevleri nelerdir? UMKE açılımı nedir? UMKE nedir, görevleri nelerdir?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı deprem soruşturması başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı deprem soruşturması başlattı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Elazığ depremi açıklaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Elazığ depremi açıklaması
Adalet Bakanlığı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı Adalet Bakanlığı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı
Deprem sonrası 160 aracın lastiğini patlattı - VIDEO Deprem sonrası 160 aracın lastiğini patlattı - VIDEO
Akılalmaz olay! Deprem sonrası 160 aracın lastiğini patlattı Akılalmaz olay! Deprem sonrası 160 aracın lastiğini patlattı
Dezenformasyon ne demek? İşte TDK Dezenformasyon anlamı Dezenformasyon ne demek? İşte TDK Dezenformasyon anlamı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ocak 2020 Cumartesi 16:36:28 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 16:43:36

Hazine ve Maliye Bakanlığı deprem bölgesinde yaşayanlardan 3 ay vergi almayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi

Ayrıntılar geliyor...

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ