25 Ocak 2020 Cumartesi 16:36:28 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 16:43:36
Hazine ve Maliye Bakanlığı deprem bölgesinde yaşayanlardan 3 ay vergi almayacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi
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