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06 Aralık 2019 Cuma 12:16:40 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 12:27:24

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yıllık bazda da pozitif büyümeye geçtik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisini harekete geçirme zamanının geldiğini ve Bir sene önce dolara güvenenlerin halini sormak lazım dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bir sene önce dolara güvenenlerin halini sormak lazım" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmalarından satır başları;

Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteği ve ferasetiyle özellikle son dönemdeki ekonomik saldırılar da dahil olmak üzere tüm bu saldırıları boşa çıkardık. Şimdi artık yeni bir dönem. Yeniden Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin potansiyelini daha da ileriye taşıma, harekete geçirme zamanı. Katma değerli, teknolojiye ve ihracata dayalı bir ekonomik değişim ve dönüşüm sürecini tesis edebilirsek Türkiye'nin potansiyelini bir daha kesintiye uğramayacak şekilde inşallah harekete geçirmiş olacağız.

Pazartesi günü 3'üncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Elhamdülillah çeyrek bazlı başardığımız pozitif büyümenin yanında artık yıllık bazda da pozitif büyümeye doğru geçtik. 2019 yılı için, bu yılın ilk yarısı için felaket senaryosu çizenler vardı. 'Türkiye şu kadar küçülecek, şu kadar daralacak, bu kadar batacak' diye. Bütün bunları yanıltacak bir performansla inşallah gerek uluslararası kuruluşlar gerekse de diğer birçok kurum ve kuruluşlar, büyüme tahminlerini pozitif yönde revize etmek durumunda kaldılar.

İnşallah yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin de altında kapatacağımız bir iklime doğru hızla ilerliyoruz. Tıpkı büyümede olduğu gibi enflasyonda da yeni ekonomi programı kapsamındaki yüzde 5'lik hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Buradan ekonomide çok zorlu bir süreci artık geride bıraktığımızı, atlattığımızı ve önümüzdeki dönemde ülkemiz için daha da aydınlık bir döneme girdiğimizi çok net ifade ediyorum.

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