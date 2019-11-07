07 Kasım 2019 Perşembe 10:46:56 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 10:48:54
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun İş Dünyası Buluşması'nda konuşuyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun İş Dünyası Buluşması'nda konuşuyor
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Alper Saldıran-Pınar Tuncegil çiftinden kötü haber... Adliyede muhabirlerle karşılaşınca ortaya çıktı
Beşiktaş'ta yıldız oyuncuların Portekiz'e götürülmemesi "Beşiktaş, Avrupa'yı gözden çıkardı" yorumlarının yapılmasına neden oldu