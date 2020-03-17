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17 Mart 2020 Salı 13:03:37 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 13:42:09

Son dakika! Gelir vergisi beyanname ve ödeme süreleri uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart'ta dolacak yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattı

31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan'a uzatıldı. Corona virüs önlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir vergisi beyanname süresini uzattı.

Bakanlık açıklamasında "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.

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