  • Bist 100
    91374.6
  • Dolar
    6,3644
  • Euro
    7,1160
  • Altın
    314,1250
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
MSB'den önemli bilgi: PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi MSB'den önemli bilgi: PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi
Konut satışı şubatta yüzde 4.5, yılda 51,4 artış gösterdi Konut satışı şubatta yüzde 4.5, yılda 51,4 artış gösterdi
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar yağışı uyarısı
Mart kapıdan baktırdı Mart kapıdan baktırdı
Çekirge istilasının ardından bu kez de karınca istilası Çekirge istilasının ardından bu kez de karınca istilası
Çekirge istilası İran'a yönelmişti! O ilimizde görüldü Çekirge istilası İran'a yönelmişti! O ilimizde görüldü
İstilacı çekirge Hakkari'ye geldi İstilacı çekirge Hakkari'ye geldi
Koronavirüs nedeniyle gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak Koronavirüs nedeniyle gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak
İran’ı istila eden çekirge sürülerinden bir tanesi Yüksekova’da görüldü İran’ı istila eden çekirge sürülerinden bir tanesi Yüksekova’da görüldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Esra Elönü'nün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti Esra Elönü'nün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti
İDO ile BUDO'da bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi İDO ile BUDO'da bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Koronavirüs sorunu küresel, mücadele ulusaldır Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Koronavirüs sorunu küresel, mücadele ulusaldır
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Çin’de koronavirüsün etkisiyle hava kirliliği azaldı: On binlerce insanın hayatı kurtuldu Çin’de koronavirüsün etkisiyle hava kirliliği azaldı: On binlerce insanın hayatı kurtuldu
Korkulan oldu! Koronavirüste kritik eşik geçildi Korkulan oldu! Koronavirüste kritik eşik geçildi
İngiltere'den 'U' dönüşü! İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma İngiltere'den 'U' dönüşü! İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma
ABD'de korona aşısı ilke kez insan üstünde test edilecek! ABD'de korona aşısı ilke kez insan üstünde test edilecek!
Son dakika haberi: Dünyayı yakıp geçen salgında şaşırtan gelişme! Yetkili isim duyurdu Son dakika haberi: Dünyayı yakıp geçen salgında şaşırtan gelişme! Yetkili isim duyurdu
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
İtalya'dan son dakika haberi: Kullanamayacağımız zamana doğru ilerliyoruz İtalya'dan son dakika haberi: Kullanamayacağımız zamana doğru ilerliyoruz
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle vakit namazları cemaatle kılınmayacak Almanya'da Kovid-19 nedeniyle vakit namazları cemaatle kılınmayacak
ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden cuma ve cemaatle namaz çağrısı! Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden cuma ve cemaatle namaz çağrısı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Mart 2020 Pazartesi 09:34:12 | Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 10:30:11

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Koronavirüs sorunu küresel, mücadele ulusaldır

Devletin koronavirüs salgınına karşı atacağı hamleleri Başkan Erdoğan'ın açıklayacağını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Koronavirüs ile olduğu gibi ekonomik etkileriyle mücadelede de sorun küresel, mücadele ulusaldır." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemlere ilişkin Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, koronavirüs salgının ekonomiye etkilerine karşı tedbirleri şöyle duyurdu:

"Korona virüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündemimiz olarak belirlemiştik. Tüm kurumlarımız dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz etti. Olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladı. Korona virüs ile mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileri ile mücadelede de 'Sorun küresel, mücadele ulusaldır.' Bu kapsamda, TOBB, TİM, DEİK, TESK, TÜSİAD, MÜSİAD, başta olmak üzere birçok STK’dan ve sektör temsilcilerinden sürece ilişkin değerlendirmeleri ve taleplerini aldık.

Ülkemiz, böyle süreçleri çok rahat bir şekilde atlatmanın güvencesi konumunda olan; güçlü üretim altyapısına, düşük borçluluğa, kaliteli ve yetişmiş insan gücüne, ayrıca dinamik bir iç pazara sahiptir. Olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir.

Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki, atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır. Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, iş gücü piyasamızın korunması süreçte birinci önceliğimizdir.

Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır.

Atılacak adımlar Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER