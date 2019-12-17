Hazine Bakanlığı'ndan açıklama: Euro cinsi sabit kuponlu DİBS ihracı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ihraç edilecek 20 Aralık 2019 valörlü DİBS'in itfa tarihi 17 Aralık 2021 olarak belirlendi. Taleplerin 18 Aralık Çarşamba günü toplanacağı DİBS'in altı aylık dönemsel kupon oranı ise yüzde 0.75 olacak.

DHA