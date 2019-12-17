17 Aralık 2019 Salı 21:11:52 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 21:13:03
Hazine Bakanlığı'ndan açıklama: Euro cinsi sabit kuponlu DİBS ihracı yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 728 gün vadeli euro cinsi sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı yapacağını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ihraç edilecek 20 Aralık 2019 valörlü DİBS'in itfa tarihi 17 Aralık 2021 olarak belirlendi. Taleplerin 18 Aralık Çarşamba günü toplanacağı DİBS'in altı aylık dönemsel kupon oranı ise yüzde 0.75 olacak.
DHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Hazine Bakanlığı'ndan açıklama: Euro cinsi sabit kuponlu DİBS ihracı yapacak
- TÜİK hafif iş kolu için 1940, orta iş kolu için 2086 ağır iş kolu içinse 2331 TL asgari Ücret önerdi
- Sanayiciler 'elektriği yüzde 20 daha uygun' alabilecek
- Borsada yabancı takasındaki düşüş kottan çıkan paylarla devam ediyor
- Milli Piyangodan yılbaşı özel çekilişi açıklaması