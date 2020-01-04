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04 Ocak 2020 Cumartesi 16:26:05 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 16:26:46

Hazine arazilerinin kiralanmasında kadın ve genç girişimcilere öncelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kiraya verilen hazine arazilerinin ihalelerinin yaklaşık yüzde 30'unu kadın, yüzde 47'sini ise genç girişimciler kazandı.

İlaç ve kozmetik sektörü başta olmak üzere birçok alanda yoğun olarak kullanılan tıbbı ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin yurt içi üretimlerinin artırılarak ithalatlarının azaltılması için hazırlanan proje, 2018'de uygulanmaya başlandı. 

Bu kapsamdaki hazine taşınmazlarının, çok yıllık bitkiler için 10, tek yıllık bitkiler için 5 yıla kadar kiralanması teşvik ediliyor.

Tıbbi ve aromatik ile süs bitkilerinin üretimi amacıyla tespit edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının web sayfasının yanı sıra çevre ve şehircilik il müdürlüklerinin panolarında ilan edilen taşınmazlar, lavanta, gül, adaçayı, kekik ve çörek otu başta olmak üzere 139 çeşit bitkinin yerli üretiminin desteklemesi amacıyla uygun koşullarla kiraya veriliyor.

İhaleye başvuranlar arasında seçim yapılıyor

Bu bitkilerin üretimine uygun taşınmazlar için birden fazla başvuru olması halinde istekliler arasında seçim yapılıyor. Başvuruda, belli kriterler üzerinden puanlama yapılyor ve en yüksek puanı alan başvuru sahibi ile sözleşme imzalanıyor.

Özellikle kadın girişimci veya 18-40 yaşlarındaki genç çiftçiler, projeden yararlanmaları için teşvik ediliyor.

Şimdiye kadar 37 ilde, 23 milyon metrekarelik hazine taşınmazı ilana çıkarıldı. Bu taşınmazların 14 milyon metrekarelik kısmı, tıbbi ve aromatik ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi amacıyla kiralandı.

Bu yerlerin 6 milyon metrekarelik kısmı lavanta üretimi, 8 milyon metrekarelik alan ise kekik, ıhlamur, adaçayı gibi bitkiler için kiraya verildi. İhalelerin yaklaşık yüzde 30'u kadın, yüzde 47'si ise genç girişimciler tarafından kazanıldı ve sözleşmeye bağlandı.

Bu kapsamda kadın girişimciler Antalya'da 300 bin, Kütahya'da 265 bin, Bursa'da 90 bin metrekarelik alanın ihalesini aldı. Genç girişimciler ise Aydın'da 1 milyon 374 bin, Balıkesir'de 1 milyon 161 bin, Bursa'da ise 806 bin metrekarelik alanın ihalesini kazandı ve üretime başladı.

Bu yıl 20 milyon metrekare kiraya verilecek

Bu yıl da proje kapsamında 20 milyon metrekare yüz ölçümlü Hazine taşınmazı ilan edilecek.

Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi amacıyla kiralama talebinde bulunmak isteyen vatandaşlar, çevre ve şehircilik il müdürlükleri bünyesindeki milli emlak daire başkanlıkları, müdürlükleri ve ilçelerde milli emlak şefliklerine başvuruda bulunabiliyor.

(AA)

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