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28 Ekim 2019 Pazartesi 13:00:01 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 14:36:36

"Hayır duaları bize güç veriyor" Karakaş: Ülkemize verdiğimiz sözü tutacağız

Yerli otomobil ekibi Almanya’ya çıkarma yaptı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Ceo’su Gürcan Karakaş, Almanya’da çoğunluğu Türk olan 300 mühendis ile buluştu. "Katılımcıların coşkusu, heyecanı ve hayır duaları bize güç veriyor" diyen Karakaş, "Ülkemize verdiğimiz sözü hayata geçirmek için emin adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

TM Dijital Haber Merkezi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Almanya’da Türkiye’nin otomobilini anlattı. Almanya’ya 15 kişilik bir ekiple gelen ve çoğunluğu Türk 300 civarında mühendisle bir toplantı yapan Karakaş, “Ülkemize verdiğimiz sözü hayata geçirmek için emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye’nin otomobili 2022’de satışta olacak” ifadelerini kullandı.

KARAKAŞ AYRINTILI SUNUM YAPTI

2022 yılında yollara çıkması hedeflenen yerli otomobil projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yerli otomobilin tanıtımına yönelik olarak Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) da çeşitlik etkinliklere katılıyor. TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş ve beraberindeki 15 kişilik heyet önceki gün Almanya’ya çıkarma yaptı. Ekip, Türkiye’nin Stuttgart Başkonsolosu Mehmet Erkan Öner ve Baden-Würtemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann’ın da katıldığı Bosch Türk Forumu’nda yerli otomobili anlattı. Etkinlikte kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Karakaş, Türkiye’ye neden döndüğünü, Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin hangi aşamada olduğunu ve aracın 2022 yılında pazara çıkacağını anlattı.  Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, Karakaş ve beraberindeki TOGG çalışanları, projenin ayrıntılı sunumunu yaptı, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. 

"SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ"        

TOGG CEO’su Karakaş şu açıklamayı yaptı: “Buluşmamız, ekibimize için enerji veren, heyecan artıran ve bize farkında olduğumuz sorumluluğumuzun ağırlığını bir kez daha hissettiren bir buluşma oldu. Toplantı boyunca bizlerle paylaşılan tecrübeler, yardım etmek üzere uzatılan eller ve aktarılan düşünceler için herkese çok teşekkür ederiz. Biz bu yolculukta yurt dışında da yalnız olmadığımızı derinden hissettik. Katılımcıların coşkusu, heyecanı ve hayır duaları bize güç veriyor ve ülkemize verdiğimiz sözü hayata geçirmek için emin adımlarla ilerliyoruz.”

“HER TÜRLÜ KATKI VERMEYE HAZIRIZ”

Toplantı sonunda sosyal medya üzerinden görüşlerini paylaşan bazı katılımcılar, Türkiye’den uzakta olmalarına karşın kalben ülkenin teknoloji üretmesini istediklerini belirterek, Türkiye’nin Otomobili Projesi’ni yakından takip ettiklerini ve her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını kaydetti.     

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ PROJESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) liderliğinde başlayan yatırımcı arayışı kısa sürede tamamlandı. 2 Kasım 2017'de de Türkiye'nin Otomobili Projesi, Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, KÖK Grubu, Turkcell Grubu, Zorlu Holding ve TOBB'la imzalandı. Türkiye’nin Otomobil Projesi'ndeki 5 büyük grubun yüzde 19'luk hisselerinin olduğu girişim grubuna, TOBB yüzde 5 hisseyle dahil oldu. TOGG Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluş ve ortaklık sözleşmelerine imzalar ise 31 Mayıs 2018'de atıldı. 1 Eylül 2018'de ise Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG'un Üst Yöneticisi (CEO) olarak belirlendi. Türk sanayisi ve teknolojisi açısından bir dönüm noktası olarak nitelendirilen proje için teknoloji ve tüketici trendleri de izlenerek sektörde tamamen farklı bir konumlanma sağlayacak kapsamlı bir strateji oluşturulması hedeflendi. Türk halkının görüş ve beklentilerine göre Türkiye'nin otomobilini tasarlayacağını vurgulayan TOGG, bu bağlamda ülke genelinde çok kapsamlı ve profesyonel bir tüketici araştırması yürüttüğünü de açıkladı. 

2022'DE SERİ ÜRETİM PLANLANIYOR

Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olarak görülen "Türkiye'nin Otomobili"nin başlangıçta C Segmentinde bir SUV ile piyasaya girmesi, takip eden yıllarda da model sayısını 5'e çıkarması planlandı. Projede, 3 fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlar hazırlandı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'ye ait olacak projenin 15 yıl içinde Türk ekonomisine 50 milyar avro, cari açığa 7 milyar avro katkı sağlaması ve doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam oluşturması öngörülüyor. Otomobilin, 2022 yılında seri üretime geçmesi bekleniyor.

ELEKTRİKLİ SUV ARAÇLA PAZARA GİRİLECEK

Türkiye'nin "ikinci otomobil devrimi" olarak kabul edilen Türkiye'nin otomobil üretim yolculuğunda süreç, yola çıkılırken planlandığı şekilde devam ediyor. TOGG CEO'su Karakaş, yurt içinde ve dışında ağırlıklı olarak yeni ulaşım modelleri ve teknolojileri hakkında düzenlenen toplantılarda yaptığı konuşmalarda, 2022'nin ortalarında Türkiye'nin elektrikli aracını piyasaya sürmeye başlayacağını ve bu aracın piyasaya çıktığı tarihte rakipleriyle aynı seviyede otonom sürüşe hazır olacağını belirtmişti. 

ÖN GÖSTERİM ARACI ARALIK AYINDA 

Türkiye'nin Otomobili'nin 1/4 ölçekli bir modeli, ağustos ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı TOGG Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yönetim kurulu üyelerine gösterildi. Yürüyen ilk ön gösterim aracının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla aralık ayında kamuoyunun beğenisine sunulması bekleniyor.

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