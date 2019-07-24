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24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:28:51 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:50:18

Hayatını kaybeden eşinin maaşını alan kadınlar yetim maaşı da alabilecekler!

Hayatını kaybeden eşinin maaşını alan kadınların babalarından kalan yetim maaşını da alabileceği yönünde karar dikkat çekti.

Vefat eden eşinin maaşını almaya başlayan Rizeli bir kadın, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından babasından aldığı yetim maaşı kesilince olayı yargıya taşıdı ve davayı kazandı. Rize’de görülen bu dava, diğer davalar için de emsal niteliğini taşıyor. Konu hakkında açıklama yapan Rize Barosu avukatlarından Remzi Kutanoğlu, SGK’nın kararının hukuksuz olduğunun mahkemelerce ispatlandığını dile getirdi.

Avukat Kutanoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Eşlerini kaybeden hanımefendiler, eşlerini kaybetmesi durumunda eşlerinin bir maaşı varsa bu maaştan faydalanabiliyorlardı. Bunun dışında da babalarının da SSK veya Bağkur’dan emekli olması durumunda da yasalara göre yetim aylığı adı altında bir maaş bağlanmıştı. Yani hem eşten hem de babadan maaş alıyorlardı. SGK’nın 2016 tarihinden itibaren yaygın bir şekilde yetim aylığı dediğimiz bu maaşları kestiği görüldü. Vatandaşlarımız bize bu şekilde müracaatta bulundu. Biz de burada bir hukuk mücadelesi neticesinde iş mahkemesine başvurduk” ifadelerini kullandı.

BÖLGE MAHKEMESİ KABUL ETTİ

Kutanoğlu, yerel mahkemenin davayı reddetmesi üzerine Samsun Bölge Mahkemesi’ne başvurduklarını ve buradaki davanın davacı lehinde sonuçlandığını, sonrasında Yargıtay’ın da bu kararı değiştirmediğini dile getirdi. Kutanoğlu, “Öncelikle yerel mahkeme davamızı reddetti. Daha sonra bölge adliyesinde, istinaf kanun yoluna başvurduk. Orada haklılığımızı kabul ettiler. Davacının hem eşinden hem de babasından maaş alabileceğini kabul ettiler. Eşinden zaten alıyordu, ekstradan babasından da maaş bağlanabileceğini, kurumun bu işleminin hatalı olduğunu tespit etti. Dolayısıyla kurumun işlemlerinde Yargıtay yolu da açık olduğu için kurum Yargıtay’a başvurdu fakat nafile, Yargıtay da bizim davamızın haklı olduğunu, vatandaşın hem eşinden, hem babasından yetim aylığı alabileceğine karar verdi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin bu şekilde bir kararı var. Bu karar Türkiye’deki bütün emsal durumundaki vatandaşlar için, özellikle hanımlar için faydalı bir karardır. Şimdiden hepsine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

'SGK DURUMU DÜZELTİR'

SGK’nın vefat eden eşinden maaş aldığı için yetim maaşını kestiği kadınlara yönelik bu çalışmasının hukuka aykırı olduğunu dile getiren Kutanoğlu, “SGK’nın bir çalışması var. Bununla ilgili emsaller arttığında, SGK zaten bir yorumla bu maaşı kesmişti, yine bu işlemi yaptıran talep tahsis formunda eşinden maaş aldığı belli, babasından yetim aylığını bağlayan yine SGK. Burada bir yorum farklılığıyla 2016’dan sonra yaygın bir şekilde yetim aylığını kesmeye başlamıştı. Sonradan tabii SGK’nın işleminin hatalı olduğu bu şekilde onlarca da kabul edilmiş durumda. Yargıtayın da emsal kararları var. Bu da bir emsal oldu. Neticede hukuka aykırı bir işlem, bunu SGK’nın görüp ona göre bir yorum yapacağını düşüyoruz” şeklinde konuştu.

(İHA)

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