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21 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 23:19:28

Havalı rekor

Anadolu’yu donatan 5 yıldızlı havalimanlarıyla havayolu, halkın yolu haline geldi. Yılın ilk 9 ayında 161 milyon kişi uçtu. Taşınan yolcuların yüzde 22’si İstanbul Havalimanı’nı kullandı. 

İstanbul Havalimanı'nda 9 aylık dönemde, iç hatta 8 milyon 716 bin 822, dış hatta ise 26 milyon 858 bin 68 yolcu seyahat etti. Bu dönemde 35 milyon 574 bin 890 yolcunun ağırlandığı havalimanından, toplam 222 bin 435 iç ve dış uçuş icra edildi. 

DIŞ HATLAR ÖNDE

Uçuşların 56 bin 324'i iç hatta, 166 bin 111'i dış hatta yapıldı. Dokuz ayda, 161 milyon 259 bin 453 kişinin seyahat ettiği Türkiye'deki tüm havalimanlarında ağırlanan yolcuların yüzde 22'sinin İstanbul Havalimanı'nı kullandığı belirlendi. 

405 BİN TON YÜK 

Türkiye'deki havalimanlarından bu dönemde bir milyon 191 bin 417 iç ve dış hat seferi yapıldı. Bu seferlerin yüzde 18'i İstanbul Havalimanı merkezli olarak icra edildi. Bu yılın ocak-eylül döneminde, İstanbul Havalimanı merkezli gidiş-geliş seferleriyle toplam 405 bin 321 ton bagaj, karga ve posta yükü taşındı. 

BİR MİLYON SEFER DÜZENLENDİ 

İstanbul Havalimanı bu yılın ilk 9 ayında ticari seferlerde de yoğun bir dönemi geride bıraktı. İç hatta 55 bin 132, dış hatta ise 164 bin 271 olmak üzere 219 bin 403 ticari uçuş düzenlendi. Bu dönemde, Türkiye'deki ticari seferlerin yaklaşık yüzde 21'i İstanbul Havalimanı'ndan yapıldı. Ocak-eylül döneminde, Türkiye'deki tüm havalimanları merkezli bir milyon 19 bin 259 ticari sefer gerçekleştirildi. 

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