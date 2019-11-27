Havacılık okuyan işsiz kalmıyor

Sivil havacılık sektöründe 2003 yılında 3 milyar TL olan ciro 110 milyar TL’ye ulaştı. İstanbul Havalimanı’nın açılması havacılık sektöründeki istihdama önemli katkı sağlarken, sektördeki işletmeler de ihtiyaçları olan personel alımına hız verdi. İstanbul Havalimanı'nın başlangıçta 100 bin kişiye, tüm etapları tamamlandığında ise 225 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyleyen havacılık sektörü temsilcileri gençlere “sektöre gelin” çağrısı yapıyor. Nişantaşı Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği 11. Havacılık Zirvesi’ne katılan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve sektör temsilcileri, önümüzdeki yıllarda havacılık alanında teknik personel ihtiyacının katlanarak artacağını vurguladı. Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Görevlisi Tuncel Öz de, havacılık bölümünden mezun olan öğrencilerinin yüzde 78’inin sektörde aktif olarak çalıştığını söyledi.