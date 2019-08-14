Havacılığın üssü Türkiye

Havayolu ulaşım ağı günden güne artan Türkiye, yeni proje ve yatırımların da etkisiyle havacılığın merkezi haline geldi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, son yıllarda uçakla seyahat eden yolcu sayısında önemli artış görüldü. Son 10 yılda havayoluyla taşınan yolcu sayısı, yüzde 157 artarak 45 milyondan 116 milyona yükseldi.

296 uçuş noktası

Yurtiçinde 2002'de 2 merkezden 26 noktaya sadece Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli seferleri düzenlenirken, bugün itibarıyla iç hatlarda 6 havayolu şirketi, 7 merkezden, toplam 56 noktaya sefer gerçekleştiriyor. Yurtdışında 2003'te 60 olan uçuş noktası ise 119 ülkede 296 noktaya ulaştı. Türk hava sahasında ocak-temmuz döneminde gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısı, bir milyon 148 bin 426 oldu. Böylece, Türkiye semalarından her 20 saniyede bir uçak geçti. Transit üst geçiş sayısı bu dönemde yüzde 3.2 arttı.

İç hat uçak trafiği, temmuz sonu itibarıyla 393 bin 162, dış hat uçak trafiği 875 bin 869 oldu.