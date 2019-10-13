Havacılığın merkezi İstanbul oluyor

Bu dönemde iç hatta 56 bin 324, dış hatta 166 bin 111 olmak üzere toplam 222 bin 435 uçuş yapıldı. Ocak-eylül döneminde İstanbul havalimanları merkezli toplam 529 bin 451 sefer yapıldı. Bu yılın dokuz ayında 78 milyon 296 bin 114 yolcunun seyahat ettiği İstanbul havalimanları, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, İspanya, Ukrayna, Polonya, Romanya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, Çekya, Portekiz, İsveç, Macaristan, Avusturya, Sırbistan ile İsviçre'nin de aralarında bulunduğu Avrupa'da 37 ülkenin nüfusundan daha fazla yolcuyu bu dönemde ağırladı.