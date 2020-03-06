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06 Mart 2020 Cuma 10:14:58 | Son Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 10:19:53

Hava yoluyla taşınan yolcu sayısı 2 ayda 26 milyonu geçti

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, ocak-şubat döneminde 26 milyon 237 bin 651 oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, şubat ve yılın ilk iki ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubatta havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 62 bin 40, dış hatlarda ise 39 bin 877 olarak belirlendi. Hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle 133 bin 548'e ulaştı.

Söz konusu ayda Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 6 milyon 852 bin 5, dış hat yolcu trafiği 5 milyon 417 bin 605 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği 12 milyon 269 bin 610 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği şubatta iç hatlarda 57 bin 124 ton, dış hatlarda 208 bin 237 ton olmak üzere toplam 265 bin 361 tona ulaştı.

Hizmet verilen uçak sayısı 278 bin 670

Ocak-şubat döneminde ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 128 bin 558, dış hatlarda 84 bin 40 oldu. Böylece üst geçişler dahil toplam 278 bin 670 uçağa hizmet verildi. 

Bu dönemde, Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 14 milyon 657 bin 13, dış hatta ise 11 milyon 549 bin 303 olarak gerçekleşti. Direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği de 26 milyon 237 bin 651'e ulaştı. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği iç hatlarda 118 bin 22 ton, dış hatlarda 419 bin 921 ton olmak üzere toplamda 537 bin 943 ton oldu. 

İstanbul'daki havalimanlarının trafiği

İstanbul Havalimanı'nda şubat ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 7 bin 642, dış hatlarda 23 bin 918 olmak üzere toplamda 31 bin 560 oldu. Yolcu trafiğinin ise iç hatlarda 1 milyon 96 bin 901, dış hatlarda 3 milyon 506 bin 556 olmak üzere toplamda 4 milyon 603 bin 457 olduğu görüldü.

Ocak-şubat döneminde ise İstanbul Havalimanı'nda 66 bin 649 uçak ve 9 milyon 879 bin 717 yolcu trafiği gerçekleşti.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yılı iki aylık döneminde 4 bin 769 uçak trafiği oldu. Böylece söz konusu iki havalimanında bu dönemde toplam 71 bin 418 uçak trafiği kayıtlara geçti.

AA

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