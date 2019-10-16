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16 Ekim 2019 Çarşamba 12:17:47 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 12:18:52

'Hasarlı kirazları' kurutarak ekonomiye kazandırıyorlar

Konya'nın Hadim ilçesinde yaşayan öğretmen emeklisi Osman ve Akize Erdoğan çifti, kiraz üretimiyle öne çıkan yörede elde kalan hasarlı kirazları kurutarak yeniden değerlendiriyor.

Şehir hayatından sıkılarak Konya'nın Hadim ilçesine yerleşen emekli öğretmenler Osman ve Akize Erdoğan çifti, elde kalan kirazları kurutarak ekonomiye kazandırıyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde 28 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Osman (75) ve Akize Erdoğan (65) çifti, uzun yıllar yaşadıkları İzmir'den şehrin gürültüsü ve sıcağından bunalarak Hadim'e taşındı. Doğayla iç içe yaşamak için 8 dönüm kiraz bahçesi alan Erdoğan çifti, hem kiraz yetiştiriciliği hem de arıcılıkla ekonomiye katkı sağlıyor.

Bir taraftan yetiştirdikleri kirazları satan çift, bir taraftan da "hasarlı" olarak nitelendirilen ve satılamayan kirazları kurutarak yeniden değerlendiriyor.

Mesleği itibarıyla uzun yıllar memleketinden uzak kaldığını ve yaklaşık 18 yıl önce eşiyle aynı dönemde emekli olduğunu belirten Akize Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süre İzmir'de kaldıklarını, metropol şehrin havasından ve gürültüsünden sıkıldıklarını, memleketi Hadim'e taşınma fikriyle adeta yeniden doğduklarını anlattı.

Son yıllarda ilçenin kiraz üretimiyle öne çıktığını, kendilerinin de ilçeye yerleştikten sonra satın aldıkları bahçede kiraz yetiştirmeye başladıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kiraz alım döneminde beğenilmeyen, sapı kopan, dolu vurgunu kirazları kurutarak bu işe başladık. Sağlık açısından bu meyveler çok yararlı olduğuna göre, 'elimizde kalan kirazı niye ziyan edeyim? niye değerlendirmeyeyim?' diye düşündüm. Eşime, bahçenin içine bir kurutma sergisi yaptırttım. Kirazları bu sergide kurutmaya başladım. Eşe, dosta, komşularıma ikram ettiğim de çok beğendiler. Tadına bakanlar, satın almaya başladı hatta ABD ve Avrupa'dan gelen gurbetçilerden bile talep gelmeye başladı. Kooperatifteki arkadaşımız, 'Başka illerden de talep var' diye söyleyince bu işe başladık. Yaz mevsiminde severek kiraz yiyenler, kışın da aynı zevkle severek yiyebilecek. Kirazı kışın bile yemekten mahrum kalmayacaklar." 

Kilogramı 30 liradan satıyor

Emekli öğretmen Osman Erdoğan ise Hadim’de yetişen kirazların yüzde 90'ının Rusya, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.

Ürettiği kirazı aracı firmalara satmak da zorluk çektiğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kirazı üretmeden ziyade satışı bizi çok üzüyordu. 'Bu kara kirazı ne yaparım?' diye düşünürken kurutmayı düşündük ve elimizdeki ürünü kuruttuk. Kuruttuktan sonra kurtlanmaması için de vakumlayıp paketledik. Kiraz kurusunu bilen yok. Ortalama 4 kilogramdan 1 kilogram kuru kiraz elde ediliyor. Bunun da kilogramını 30 liradan satıyorum. Şu anda biraz düşük ama ilerleyen yıllarda artırmayı hedefliyoruz."

(AA)

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