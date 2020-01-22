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22 Ocak 2020 Çarşamba 15:44:02 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 15:45:43

Hamsi Güney Marmara'daki balıkçıların yüzünü güldürmeye başladı

Geçen yıl 1 Eylül'de başlayan av sezonuyla balıkçılar denize açılsa da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin de etkisiyle bazı balık türlerinde istenen bolluk son zamanlara kadar bulunamadı. Marmara Denizi'nin güneyinde hava ve deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle artan hamsi balıkçıları sevindirdi.

Ancak özellikle son iki haftada deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle zengin besin değeriyle bilinen hamsi Marmara'ya kadar ulaştı. Bu durum hem balıkçının yüzünü güldürdü hem de bazı bölgelerde hamsi fiyatlarının düşmesini sağladı.

Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların bu yıl lüfer ve çinekopta istediğini bulamadığını ancak şimdi hamsi bolluğuyla biraz olsun rahatladıklarını söyledi.

Hamsi bolluğunun fiyatı da etkilediğini belirten Özkurnaz, "Hamsinin kilosu 10 lira, lüferin 150 lira, çinekopun 80 lira, istavrit balığı 20-25 lira arasında satılıyor. Kupa balığı da bölgemizde mevsimsel olarak çıkıyor. Onun da fiyatı 20 lira. Bu sene tabii ki hamsinin bol olması vatandaşımızın yüzünü güldürecektir." diye konuştu.

Diğer çeşitlere baktıklarında lüferin haricinde balık popülasyonunda daha da artış olacağını gözlemleyebildiklerini aktaran Özkurnaz, "Havaların soğumasıyla bu fiyatların daha da geriye geleceğini görüyoruz." dedi.

"Yoğun hamsi avımız oldu"

SS Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş da tekneleriyle Marmara Denizi'ne çıkan balıkçıların bu yıl hamsi bereketiyle keyiflendiğini anlattı.

Karataş, "Şu geçtiğimiz 15-20 gün içerisinde yoğun hamsi avımız oldu. Kar suyunun denizlere inmesiyle mevcut olan dağınık balık biraz toplandı." ifadelerini kullandı.

Bir aylık avlanmayla biteceğini düşündüğü hamside, kota uygulamasıyla avcılık dönemini 3 aya çıkarabileceklerini vurgulayan Karataş, şöyle konuştu:

"Şimdi 1,5 kilogram hamsiyi 10 liraya satıyoruz. Bir hafta sonra hamsinin kilosu 20 lira dediğimiz zaman halka bu durumu izah edemiyoruz. Hamsinin dışında şu an fiyatı düşen bir balık yok ne yazık ki. Çinekopun kilosu 70-80, tekirin ise 50-60 lira. Palamut sezonumuz çok bozuk. Palamut, çinekop, istavritte bu sene son 10 yılın en kötü sezonunu yaşadık. En çok avlanan hamsi olduğu için fiyat bu kadar düştü. Diğer balıklar da bu şekilde avlanırsa onların da fiyatları düşer."

"Fırtınanın olmadığı zamanlarda hamsi 5 liraya kadar düşüyor"

Güney Marmara'nın balık ambarı olarak bilinen ve Türkiye'nin çeşitli illerine balık gönderen Balıkesir Tarım Ürünleri A.Ş. Bandırma Su Ürünleri Hali'nde de 1 Ocak-15 Ocak tarihlerinde 7 bin 772 kasa hamsi, bin 8 kasa istavrit, 2 bin 484 kasa sardalya işlem gördü.

Balıkçı esnaflarından Cem Tecimen de havaların balıkların fiyat artışlarında etkili olduğunda hemfikir. Fırtınanın olmadığı zamanlarda hamsinin 5 liraya kadar düştüğünü belirten Tecimen, vatandaşa uygun fiyatta hamsi satmayı istediklerini dile getirdi.

(AA)

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