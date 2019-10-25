Hamle işe yaradı! 5 ilde tarihi rekor kırıldı

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25 Ekim 2019 Cuma 10:35:01 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 10:57:59

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Oturum izni için tanınan limitin 250 bin dolara çekilmesinin ardından geçtiğimiz yıl rekor kıran yabancıya konut satışı bu yılın ilk 9 ayında yüzde 100 artışla 32 bin seviyesine ulaştı. Söz konusu rakamın neredeyse yarısı ise İstanbul’dan. Yıl sonuna kadar 40 bin adeti aşarak rekor tazeleyecek olan yabancıya konut satışı üzerinden Türkiye’ye giriş yapan rakam ise 35 milyar lirayı aşacak.

Yabancıya oturum izni için tanınan 1 milyon dolarlık yatırım limitinin 250 bin dolara çekilmesiyle birlikte Türkiye'deki konutlara yönelik başlayan ilgi artarak devam ediyor.

Düzenlemenin hayata geçirildiği 2018 yılında yüzde 78,4 artarak 39 bin 663'e ulaşan yabancıya konut satışı, 2019'un ilk 9 ayında tarihi bir rekor ile 32 bin adet seviyesine ulaşmış durumda.

YÜZDE 100 ARTIŞ: 45 BİN BANDINA YAKLAŞACAK

Ekim, kasım ve aralık aylarının da 2019 rakamlarına eklenmesiyle birlikte yıl sonunda satılan konut satış miktarının 45 bin bandına yaklaşması bekleniyor. Bu rakam da 2017'deki 22 bin adetlik konut satışı ile kıyaslandığında yüzde 100'lük bir artış yaşanacağı anlamına geliyor.

EN YÜKSEK ARTIŞ ŞUBATTA

Yabancılara yapılan konut satışlarında bir önceki yıla göre en yüksek satış oranına ise şubat ayında erişildi. Şubat 2019'da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 92'lik bir artış kaydedildi. Söz konusu ayda satılan konut miktarı 3 bin 321 adet seviyesinde oldu.

TEK BİR AYDA AZALMA VAR

2018'e kıyasla yılın ilk 9 ayında tek düşüşün yaşandığı ay ise eylül. Bu ayda yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 azalarak 4 bin 177 adet şeklinde gerçekleşti.

Yabancıya konut satışının rekor kırmasına neden olan 1 milyon dolarlık oturum hakkı için yatırım bedelinin 250 bin dolara düşürüldüğü 2018 eylül ayında satışlar yüzde 151 artışla neredeyse 6 bin bandına dayanmıştı.

NEREDEYSE YARISI İSTANBUL'DA SATILDI

Öte yandan yabancılara yapılan konut satışlarında listenin başında neredeyse hiç değişmeyen 5 il yer aldı. Zirvede istinasız İstanbul bulunurken, mega kenti sırasıyla Antalya, Ankara, Bursa ve Yalova izledi.

TÜİK verilerine göre yılın ilk 9 ayında yabancıya satılan 32 bin konutun neredeyse yarısının (14 bin 279 adet) İstanbul'da satıldığı görüldü.

İstanbul'u, 6 bin 257 konut ile Antalya, bin 812 konut ile Ankara, bin 658 konut ile Bursa ve son olarak bin 298 konutla Yalova izledi.

EN FAZLA KONUTU IRAKLILAR ALDI

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı ise Irak vatandaşlarına yapıldı. Irak'ı sırasıyla, İran, Rusya, Suudi Arabistan ve Kuveyt izledi. Satış rakamlarına bakıldığında İstanbul gibi zirveyi istinasız bırakmayan Iraklılar 9 ay içerisinde 5 bin 527 adet konut satın aldı.

Iraklıları 3 bin 624 konut ile İranlılar, bin 939 adet konut ile Ruslar, bin 173 adet ile Suudiler ve bin 34 adet ile Kuveytliler izledi.

6.5 MİLYAR DOLARI AŞACAK

Geçtiğimiz ay açıklanan bir veriye göre; yabancıların konut başına ortalama ödediği bedel 150 bin dolar.

Bu rakam yılın ilk 9 ayındaki 32 bin adetlik satış rakamı ile çarpıldığında satılan konutlar üzerinden Türkiye’ye giriş yapan döviz miktarının 5 milyar dolara yaklaştığı görüldü. Yıl sonunda satış adedinin 45 bine yaklaşması halinde bu rakamın da 6.5 milyar doları aşması bekleniyor.

(Yeni Şafak)

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