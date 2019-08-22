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22 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 00:22:37

Halkbank'tan TL'yle tasarrufa teşvik

Hesabındaki dövizini satarak tasarruflarını Türk Lirası olarak değerlendirmek isteyen müşterilerine özel ürün geliştiren Halkbank, yatırımcılara garantili yüksek getiri sağlayacak.

Halkbank’ın yeni ürünü “Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı”, dolar ve euro cinsinden birikimlerini kazançlı bir yatırım aracı olarak Türk Lirası mevduatında değerlendirmek isteyenlere özel ayrıcalıklar sunuyor. Hesap açılış alt limitinin 500 TL olduğu ürün kapsamında hesabındaki dövizini satarak dövizden Türk Lirası’na geçenlere, belirlenen vade aralıklarına göre yüzde 0.95 ile yüzde 1.10 arasında ilave marj uygulanıyor.

BEKLENTİLER YÜKSELDİ

Kurdaki dalgalanmanın azaldığı ve Türk Lirası’nın değer kazandığı bir dönemde, geliştirdikleri yenilikçi mevduat ürünlerine olan ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: “Gelişmiş ülkelerde parasal sıkılaştırmanın son bulmaya başlaması, uluslararası yatırım iklimini biraz daha yumuşattı. Bu süreçte, ülkemizde hayata geçirilen ekonomik uygulamaların başarıya ulaşması da piyasalara güven verdi” dedi.

GEÇİŞİ HIZLANDIRACAK

TL’ye dönüşün hızlanması için kampanya başlatıldığını söyleyen Arslan, “Bu koşullar altında, gelecek dönemde Türk Lirası varlıkların değer kazanmasına yönelik beklentilerin de yükselmesiyle birlikte Türk Lirası’nı destekleyecek yeni ürünlerin oluşturulması gerekiyordu. Bu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanan yeni ürünümüzün, daha önce dövize yönelen müşterilerimizin Türk Lirası gibi kazançlı yatırımlara geçişini hızlandıracağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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