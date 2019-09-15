15 Eylül 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 00:28:07
Halkbank’tan 4 farklı bono ihracı
Bankacılık sektöründe yenilikçi finans ürünlerinin yaygınlaşması yönünde öncü çalışmalarını sürdüren Halkbank, Borsa İstanbul tarafından uluslararası standartlara uygun olarak oluşturulan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) endeksli dört farklı bono ihracı gerçekleştirdi.
GÜVENİN GÖSTERGESİDİR
1,1 milyar TL tutarındaki dört ihracın beklenenin üzerinde talep gördüğünü belirten Halkbank Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sürer, “Yatırım araçlarını çeşitlendiren adımlarımız piyasalara güven veriyor, yeni ürünlerimize olan talep de müşterilerimizin bize duyduğu güveni gösteriyor” dedi.
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