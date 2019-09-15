Halkbank’tan 4 farklı bono ihracı

GÜVENİN GÖSTERGESİDİR

1,1 milyar TL tutarındaki dört ihracın beklenenin üzerinde talep gördüğünü belirten Halkbank Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sürer, “Yatırım araçlarını çeşitlendiren adımlarımız piyasalara güven veriyor, yeni ürünlerimize olan talep de müşterilerimizin bize duyduğu güveni gösteriyor” dedi.