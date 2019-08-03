Halkbank da faizleri indirdi

Türkiye ekonomisinin dengelenme sürecine girmesi, enflasyondaki gerileme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 425 baz puanlık politika faiz indirimi sonrası, bankalardan mevduat ve kredi faiz oranları düşüş haberleri peş peşe gelmeye başladı. İlk olarak perşembe günü Ziraat Bankası ve VakıfBank, tutarı 500 bine kadar konut kredilerine yönelik faiz oranlarını, azami 180 ay vade için, aylık yüzde 0.99'a indirdiğini açıkladı.

15 yıl vade imkanı

Dün ise Halkbank, tutarı 500 bine kadar konut kredilerine yönelik faiz oranlarını, azami 180 ay vade için yüzde 1'in altına çekerek, aylık yüzde 0.99'a indirdiğini açıkladı. Banka, tutarı 500 bin ile bir milyon lira arasında bulunan konut kredileri için aylık faiz oranını da 180 ay vadeye kadar yüzde 1.19'a düşürdü.

Piyasalara cansuyu olacak

Halkbank'tan bir milyon lira ve üzeri tutarlı konutlar için kredi kullanılması halinde de, azami 180 ay vade için faiz oranı yüzde 1.39 olarak uygulanacak. Öte yandan Halkbank’la aktif çalışan konut sektörü firmaları, bankaya katkı payı ödeyerek, müşterilerine yüzde 0.79 faiz oranıyla kredi kullanma imkanı sağlayabilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kredi faizlerinde gerçekleştirdikleri indirimin, başta konut sektörü olmak üzere, ekonomik büyüme açısından önem taşıyan tüm faaliyet alanlarına olumlu yansıyacağını söyledi.