Halkbank aktif büyüklüğünü 429 milyar TL'ye taşıdı

  • Bist 100
    99238
  • Dolar
    5,4908
  • Euro
    6,1436
  • Altın
    262,1550
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sürücünün direksiyon başında yemek yediği anlar kamerada Sürücünün direksiyon başında yemek yediği anlar kamerada
Türk lirası pozitif ayrışmaya devam ediyor Türk lirası pozitif ayrışmaya devam ediyor
İthal edilen canlı bitkiler gözetime tabi tutulacak İthal edilen canlı bitkiler gözetime tabi tutulacak
Kayserispor'un tek maç bilet fiyatları belli oldu Kayserispor'un tek maç bilet fiyatları belli oldu
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı
Galatasaray'ın İtalya kadrosu belli oldu Galatasaray'ın İtalya kadrosu belli oldu
Antalya'da inanılmaz olay: Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi Antalya'da inanılmaz olay: Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi
Eş durumu tayin başvuruları sona eriyor! Öğretmenlik tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Eş durumu tayin başvuruları sona eriyor! Öğretmenlik tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Beşiktaş'ın rakibi Panathinaikos Beşiktaş'ın rakibi Panathinaikos
20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı
Bayramda çalışana çift yevmiye! Kurban Bayramı'nda mesai ücreti ne kadar? Bayramda çalışana çift yevmiye! Kurban Bayramı'nda mesai ücreti ne kadar?
Emeklinin bayram ikramiyesi cepte! Memur ve Bağ-Kur emeklisinin bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emeklinin bayram ikramiyesi cepte! Memur ve Bağ-Kur emeklisinin bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
İmran Han'dan kritik Hindistan çıkışı: Tahrik devam ederse uygun cevabı veririz İmran Han'dan kritik Hindistan çıkışı: Tahrik devam ederse uygun cevabı veririz
Cari denge Haziran'da fazla verdi Cari denge Haziran'da fazla verdi
Türk lirası değer kazanmaya devam ediyor Türk lirası değer kazanmaya devam ediyor
İzmir-İstanbul Otoyolu’nda feci kaza! Otomobil bariyere ok gibi saplandı: 3 ölü,2 yaralı İzmir-İstanbul Otoyolu’nda feci kaza! Otomobil bariyere ok gibi saplandı: 3 ölü,2 yaralı
Genç hostesin sır ölümü Genç hostesin sır ölümü
Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya operasyon: Tutuklandılar Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya operasyon: Tutuklandılar
Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi verilerine odaklandı Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi verilerine odaklandı
Piyanist İdil Biret Muğla'da konser verdi Piyanist İdil Biret Muğla'da konser verdi
Taksisine binen kadın müşterisine tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı Taksisine binen kadın müşterisine tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 2019! Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama sayfası Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 2019! Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama sayfası
Denizli geceyi böyle geçirdi! Denizli geceyi böyle geçirdi!
Suriyelilere kayıtlı oldukları şehre gitmeleri için verilen süre uzatıldı Suriyelilere kayıtlı oldukları şehre gitmeleri için verilen süre uzatıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Ağustos 2019 Cuma 09:15:01 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:15:52

Halkbank aktif büyüklüğünü 429 milyar TL'ye taşıdı

Halkbank'ın aktif büyüklüğü yüzde 13,4 artışla 429 milyar TL'ye ulaştı.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, nakdi ticari kredilerini 2018 yıl sonuna göre yüzde 13,0 artışla 241,3 milyar TL'ye taşıyan banka, KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yılın ilk yarısında yüzde 17,5’e yükseltti.

Aynı dönemde toplam kredilerini yüzde 10,4 artışla 377,6 milyar TL'ye yükselten bankanın aktif büyüklüğü ise yüzde 13,4 artışla 429 milyar TL oldu. Halkbank'ın nakdi kredileri içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 40,5 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde enflasyona endeksli yenilikçi mevduat ürünleriyle müşterilerine avantajlar sunmaya devam eden Halkbank'ın toplam mevduatı ise yılın ilk yarısında yüzde 5,9 artışla 263,6 milyar TL olarak gerçekleşti. 

"Faizlerde yaşanan düşüş, hayata geçirilen tedbirlerin doğal bir sonucu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ekonomik dengelenme sürecinde döviz kurlarında ve enflasyonda yaşanan gerilemenin ardından kredi faizlerinde yaşanan düşüşü, yıl boyunca hayata geçirilen tedbirlerin doğal bir sonucu olarak gördüklerini belirterek, "Sıkı bir mali disiplinle yürütülen ekonomi politikalarının makroekonomik göstergelere kısa sürede olumlu yansımasından memnunuz. Faizlerde yaşanan indirimlerin de etkisiyle ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayacak ve yılın ikinci bölümünde performansımızı daha da yukarı taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Toplam kredileri 377,6 milyar TL olan Halkbank'ın KOBİ kredilerindeki pazar payının yüzde 17,5’e, nakdi kredileri içinde KOBİ kredilerinin payının ise yüzde 40,5'e ulaşmasının, reel sektöre duydukları güvenin bir göstergesi olduğunu aktaran Arslan, Merkez Bankası öncülüğünde kademeli faiz düşüşünün yatırım ortamının yeniden canlanmasına büyük katkı sunacağını ifade etti.

Müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını her zaman, en uygun koşullarda karşılamaya büyük özen gösterdiklerini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Aktif büyüklüğümüzü yüzde 13,4 artırmayı başardığımız yılın ilk yarısında, gerek firmaların gerekse bireysel müşterilerimizin ihtiyaçlarını yanıtsız bırakmayarak paydaşlarımızın bize duyduğu güvene layık olmaya çalıştık. Türkiye ekonomisi, yılın ikinci yarısında çok daha güçlü bir performans gösterecektir. Halkbank, bu dönemde de ekonomimizin en etkin oyuncuları arasındaki yerini alacaktır."

(AA)

20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı
Dolarda düşüş devam ediyor! TL'de bayram havası!
Denizli geceyi böyle geçirdi!
İşte çifte indirim sonrası benzin ve motorin fiyatları
Kocaeli'de taksisine binen kadına tecavüz etti!
Vaatler uzaya çıktı
'Yanlış yola girmenin faturası ağır olur'
Hesap sorulmayan kalmayacak!
FETÖ'den dijital terör ordusu
Emekliye 850 TL aile yardımı
Fransız ekibi duyurdu, işte Beşiktaş'ın yeni transferi
Hatay'da mühimmat deposunda patlama
İşte İzmir araba pazarından en güncel ikinci el fiyatları
Rektör Mustafa Ünal'ın Twitter üzerinden verdiği cevaplar fenomenlik yolunda
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Denizli'deki deprem ile ilgili açıklama yaptı
Trump, Macron'u 'İran'a karışık sinyaller göndermekle' suçladı
Brezilya'dan kriz çıkartacak bomba Venezuela hamlesi! Yasaklandı...
Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan Baykar tesisine ziyaret
Ege'de 8 saatte 114 deprem oldu
Yargıtay, FETÖ'cü hainlerin hapis cezasını onadı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ