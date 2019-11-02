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02 Kasım 2019 Cumartesi 11:15:17 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 11:24:49

Halk parayı nereye harcıyor? TÜİK raporunda çarpıcı sonuçlar

TÜİK, Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarını açıkladı. İstanbul’da yaşayanlar harcamalarının üçte birini konut ve kira için yaptı. Güneydoğu Anadolu ise yüzde 26.9 ile gıda harcamalarının payının en yüksek olduğu bölge oldu.

Türkiye’de konut ve kira harcamasına en yüksek payı İstanbul Bölgesi ayırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 29.5 oranıyla İstanbul Bölgesi iken en düşük payı ayıran bölge yüzde 21.4 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi oldu.

Tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecek harcaması payının en yüksek olduğu bölge yüzde 26.9 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi iken, en düşük olduğu bölge yüzde 15.6 ile İstanbul Bölgesi oldu.

Ulaştırma yükselişte

Ulaştırma harcamalarına en yüksek payı yüzde 19.9 oranıyla Batı Anadolu ve Batı Karadeniz Bölgesi ayırırken, en düşük payı ayıran bölge yüzde 16.2 ile TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesi oldu.

Bu arada ulaştırma harcamaları, tüm bölgelerde yıldan yıla payını sürekli artıran tek harcama grubu olarak dikkat çekti. Örneğin, İstanbul bölgesinde ulaştırmanın toplam harcamalar içindeki payı 2003’de yüzde 11.2 iken son açıklanan istatistikte yüzde 17.1 oldu.

Eğitime ve sağlık

Tüketim harcamaları içinde eğitime yüzde 3.5 oranıyla en yüksek payı İstanbul Bölgesi ayırırken, Doğu Karadeniz Bölgesi yüzde 1 ile en düşük payı ayıran bölge oldu. Sağlık harcamalarına en yüksek payı yüzde 2.7 ile Batı Marmara Bölgesi, en düşük payı ise yüzde 1.2 ile TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesi ayırdı.

Tüketimin 4’te 1’i İstanbul’da

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’deki toplam tüketim harcamalarının yüzde 24.4’ü İstanbul Bölgesi’nde oturan hanehalkları tarafından gerçekleştirildi. İkinci sırada yüzde 14.9 ile Ege Bölgesi yer alırken, bunu izleyen Doğu Marmara ve Akdeniz Bölgesi’nin payı yüzde 11.2 oldu. Türkiye’deki toplam hanehalkı tüketim harcamalarında en düşük payı yüzde 1.7 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi aldı.

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